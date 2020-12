Dans un dépôt logistique du sud de Séoul, des courriers ont récemment organisé un rituel au début d’une autre journée de travail épuisante: ils sont restés un moment de silence pour se souvenir de 15 autres courriers qui, selon eux, sont morts cette année de surmenage.

«Nous ne serons pas surpris ici si l’un de nous tombe aussi mort», a déclaré Choi Ji-na, l’un des courriers.

Mme Choi, 43 ans, et d’autres livreurs en Corée du Sud disent qu’ils se sentent chanceux d’avoir un emploi dans un chômage croissant et qu’ils sont fiers de jouer un rôle essentiel dans la réduction des cas de Covid-19 dans le pays en livrant un nombre record de colis à les clients qui préfèrent rester en sécurité chez eux.

Mais ils paient aussi un prix.

La série de décès parmi les coursiers cette année a provoqué un tollé national, attirant l’attention sur les protections des travailleurs qui sont inégalement réparties dans un endroit qui avait autrefois l’une des plus longues semaines de travail au monde. On s’attend à ce que les colis arrivent à la «vitesse d’une balle», mais les travailleurs non assurés qui les livrent disent qu’il devient impossible de suivre la demande et que les changements de règles du travail apportés par le président Moon Jae-in les ont négligés.

Les courriers sont parmi les travailleurs les plus durs et les moins protégés de Corée du Sud. De 2015 à 2019, seuls un à quatre courriers sont décédés par an. Cette année, neuf courriers sont décédés dans la seule première moitié de l’année.