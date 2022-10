Les livres occupent le devant de la scène au Raue Center avec les auteurs Benjamin, Sedaris – Shaw Local

Que vous aimiez les livres ou que vous appréciiez des conférences intéressantes, le Raue Center For The Arts vous offre deux opportunités incroyables : Les États divisés d’Amérique : grandes transformations nationales, petites villes avec Rich Benjamin, et Happy-Go-Lucky avec David Sédaris.

Le vendredi 14 octobre à 19h00, le célèbre auteur, conférencier et anthropologue culturel Rich Benjamin rejoindra le Raue Center pour une présentation spéciale et des questions-réponses (avec James Knight comme modérateur) qui discuteront de ses expériences personnelles avec les communautés de petits- ville d’Amérique, ainsi que ses observations habiles de la société, de la culture et de la politique modernes dans le but de renforcer la compréhension et l’ouverture.

“Je crois que l’adaptation nécessite de l’ouverture”, a déclaré Benjamin. « Cela demande une volonté de comprendre les autres, une volonté de se comprendre. Et je crois que cette volonté s’accompagne d’une ouverture au changement.

Les analyses culturelles et politiques de Benjamin paraissent régulièrement dans le New York Times et le New Yorker, ainsi que sur la National Public Radio. Il est titulaire d’un baccalauréat en anglais et en sciences politiques de l’Université Wesleyan et d’un doctorat. en pensée et littérature modernes de l’Université de Stanford.

L’auteur à succès David Sedaris revient au Raue Center après la sortie de son dernier livre, Happy-Go-Lucky. Le vendredi 4 novembre à 20h00, il livrera une lecture de 60 minutes, suivie de 20 à 30 minutes de questions du public. Il y aura une séance de dédicace dans le hall avant et après l’événement.

Sedaris, l’un des auteurs d’humour prééminents d’Amérique, est l’auteur à succès des livres Calypso, Vol en trouvant, Explorons le diabète avec les hibouxet Me parler joliment un jour, parmi beaucoup d’autres. Il collabore régulièrement au New Yorker et à BBC Radio 4.

Dans Happy-Go-LuckySedaris capture ce qu’il y a de plus inattendu, hilarant et poignant dans les bouleversements récents, personnels et publics, et exprime dans un langage précis à la fois la misanthropie et le désir de connexion qui nous animent tous.

Pour acheter des billets ou pour plus d’informations, veuillez contacter :

Raue Centre des Arts

26, rue N.Williams

Crystal Lake, Illinois 60014

Téléphone : 815-356-9212

www.rauecenter.org

