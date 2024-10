Les livres les plus vendus de la semaine, 3 novembre

Fiction à couverture rigide

1. Intermezzo de Sally Rooney (Farrar, Straus & Giroux : 29 $) Deux frères en deuil acceptent leur histoire et les gens qu’ils aiment.

2. L’attente par Michael Connelly (Little, Brown & Co. : 30 $) LAPD Det. Renée Ballard traque un violeur en série dont la piste est devenue inexistante.

3. Jacques par Percival Everett (Doubleday : 28 $) Une réimagination pleine d’action des « Aventures de Huckleberry Finn ».

4. Aire de jeux de Richard Powers (WW Norton & Co. : 30 $) Le roman se déroulant dans l’océan Pacifique explore l’un des derniers endroits sauvages que nous n’avons pas encore colonisé.

5. Dis-moi tout par Elizabeth Strout (Random House : 30 $) Un retour dans la ville de Crosby, dans le Maine, et ses personnages hauts en couleur.

6. Lac de création de Rachel Kushner (Scribner : 30 $) Une Américaine séduisante et rusée infiltre un collectif anarchiste en France.

7. Absolution par Jeff VanderMeer (MCD : 30 $) Le quatrième volume et le dernier mot de la série de fiction spéculative provocatrice Southern Reach.

8. À quatre pattes de Miranda July (Riverhead Books : 29 $) Une femme bouleverse sa vie domestique dans ce roman irrévérencieux et tendre.

9. Le choix de Karla de Nick Harkaway (Viking : 30 $) Un nouveau roman se déroulant dans le monde de l’espion le plus emblématique de John le Carré, George Smiley.

10. Le Dieu des bois par Liz Moore (Riverhead Books : 30 $) Deux mondes entrent en collision lorsqu’une adolescente disparaît de son camp d’été dans les Adirondacks.

Non-fiction à couverture rigide

1. Guerre par Bob Woodward (Simon & Schuster : 32 $) Le récit du lauréat du Pulitzer sur l’une des périodes les plus tumultueuses de la politique présidentielle et de l’histoire américaine.

2. Le message par Ta-Nehisi Coates (One World : 30 $) Le lauréat du National Book Award se rend sur trois sites de conflit pour explorer comment les histoires que nous racontons, et celles que nous ne racontons pas, façonnent nos réalités.

3. Patriote par Alexei Navalny (Knopf 35 $) Les mémoires d’un chef de l’opposition politique qui a payé le prix ultime pour ses convictions.

4. Soyez prêt lorsque la chance arrive par Ina Garten (Couronne : 34 $) La Contessa aux pieds nus partage l’histoire de son ascension dans le monde de l’alimentation.

5. La revanche du point de bascule de Malcolm Gladwell (Little, Brown & Co. : 32 $) L’auteur à succès recadre les leçons de son premier livre 25 ans plus tard.

6. Ce que j’ai mangé en un an par Stanley Tucci (Gallery Books 35 $) Un mémoire relatant les repas d’un an de l’acteur primé.

7. Sonny garçon par Al Pacino (Penguin Press : 35 $) L’acteur légendaire parle de sa vie et de son parcours créatif.

8. Nexus par Yuval Noah Harari (Random House : 35 $) Comment le flux d’informations nous a façonnés, nous et notre monde, à travers les siècles.

9. L’acte créatif par Rick Rubin (Penguin Press : 32 $) Conseils du producteur de musique sur la façon d’être une personne créative.

10. Ils sont allés dans un autre sens par Bruce Eric Kaplan (Henry Holt : 29 $) Un mémoire sombre et comique sur le fait d’être une personne créative travaillant dans un monde de plus en plus dysfonctionnel, par le dessinateur et écrivain de télévision.

Fiction de poche

1. Le végétarien par Han Kang (Hogarth : 17 $)

2. Démon Copperhead par Barbara Kingsolver (Harper Vivace : 22 $)

3. Bois du Nord par Daniel Mason (Random House Trade Broché: 18 $)

4. Demain, et demain, et demain par Gabrielle Zevin (Vintage : 19 $)

5. Quatrième aile par Rebecca Yarros (Entangled : Red Tower Books : 21 $)

6. Les meilleures nouvelles américaines 2024 éd. par Lauren Groff, Heidi Pitlor (Mariner Books : 20 $)

7. Actes humains par Han Kang (Hogarth : 17 $)

8. Circé par Madeline Miller (Back Bay: 19 $)

9. L’histoire générale par Richard Powers (Norton : 19 $)

10. Les sept maris d’Evelyn Hugo par Taylor Jenkins Reid (Atria : 17 $)

Non-fiction de poche

1. Le voleur d’art par Michael Finkel (Vintage : 18 $)

2. Tout sur l’amour par crochets de cloche (Demain : 17 $)

3. Les chroniques des oiseaux de basse-cour par Amy Tan (bouton : 35 $)

4. La guerre de Cent Ans contre la Palestine par Rashid Khalidi (Metropolitan Books : 20 $)

5. Pleurer au H Mart par Michelle Zauner (Millésime : 17 $)

6. Tout ce que je sais sur l’amour par Dolly Alderton (Harper Vivace : 19 $)

7. STEM pour tous par Leena Bakshi McLean (Jossey-Bass : 30 $)

8. Les quatre accords par Don Miguel Ruiz (Amber-Allen : 13 $)

9. Méditations par Marc Aurèle (Bibliothèque moderne : 11 $)

10. L’album blanc par Joan Didion (FSG : 18 $)