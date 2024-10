Les livres les plus vendus de la semaine, 20 octobre

Fiction à couverture rigide

1. Intermezzo de Sally Rooney (Farrar, Straus & Giroux : 29 $) Deux frères en deuil acceptent leur histoire et les gens qu’ils aiment.

2. Lac de Création de Rachel Kushner (Scribner : 30 $) Une Américaine séduisante et rusée infiltre un collectif anarchiste en France.

3. Dis-moi tout par Elizabeth Strout (Random House : 30 $) Un retour dans la ville de Crosby, dans le Maine, et ses personnages hauts en couleur.

4. Aire de jeux de Richard Powers (WW Norton & Co. : 30 $) Le roman se déroulant dans l’océan Pacifique explore l’un des derniers endroits sauvages que nous n’avons pas encore colonisé.

5. Le Dieu des bois par Liz Moore (Riverhead Books : 30 $) Deux mondes entrent en collision lorsqu’une adolescente disparaît de son camp d’été dans les Adirondacks.

6. Jacques par Percival Everett (Doubleday : 28 $) Une réimagination pleine d’action des « Aventures de Huckleberry Finn ».

7. À quatre pattes de Miranda July (Riverhead Books : 29 $) Une femme bouleverse sa vie domestique dans ce roman irrévérencieux et tendre.

8. Télévision couleur de Danzy Senna (Riverhead Books : 29 $) Une romancière de Los Angeles a l’opportunité de tirer profit de ses origines biraciales dans ce démantèlement hollywoodien très drôle.

9. Martyre ! de Kaveh Akbar (Knopf : 28 $) Un fils orphelin d’immigrants iraniens se lance à la recherche d’un secret de famille.

10. L’Empusium par Olga Tokarczuk, Antonia Lloyd-Jones (Trad.) (Riverhead Books : 30 $) À l’intérieur d’un sanatorium à la veille de la Première Guerre mondiale.

…

Non-fiction à couverture rigide

1. Soyez prêt lorsque la chance arrive par Ina Garten (Couronne : 34 $) La Contessa aux pieds nus partage l’histoire de son ascension dans le monde de l’alimentation.

2. Le message par Ta-Nehisi Coates (One World : 30 $) Le lauréat du National Book Award se rend sur trois sites de conflit pour explorer comment les histoires que nous racontons, et celles que nous ne racontons pas, façonnent nos réalités.

3. La revanche du point de basculement de Malcolm Gladwell (Little, Brown & Co. : 32 $) L’auteur à succès recadre les leçons de son premier livre 25 ans plus tard.

4. Nexus par Yuval Noah Harari (Random House : 35 $) Comment le flux d’informations nous a façonnés, nous et notre monde, à travers les siècles.

5. L’acte créatif par Rick Rubin (Penguin Press : 32 $) Conseils du producteur de musique sur la façon d’être une personne créative.

6. Ottolenghi Confort par Yotam Ottolenghi (Ten Speed ​​Press : 38 $) Le chef populaire réinvente la nourriture réconfortante avec plus de 100 recettes personnelles.

7. Méditations pour les mortels par Oliver Burkeman (Farrar, Straus & Giroux : 27 $) Un guide pour vivre une vie plus significative.

8. La génération anxieuse par Jonathan Haidt (Penguin Press : 30 $) Une enquête sur l’effondrement de la santé mentale des jeunes.

9. Style Taylor Swift par Sarah Chapelle (St. Martin’s Griffin : 35 $) Une exploration de l’évolution de la mode de la superstar de la pop.

10. Dans l’herbe non coupée par Trevor Noah, Sabina Hahn (Illus.) (One World : 26 $) Une fable sur le voyage d’un enfant dans un monde magique au-delà de l’ombre de sa maison, écrite par l’ancien animateur de « The Daily Show ».

…

Fiction de poche

1. Démon Copperhead par Barbara Kingsolver (Harper Vivace : 22 $)

2. Demain, et demain, et demain par Gabrielle Zevin (Vintage : 19 $)

3. Bois du Nord par Daniel Mason (Random House Trade Broché: 18 $)

4. La femme de ménage par Freida McFadden (Grand Central : 13 $)

5. Une cour d’épines et de roses par Sarah J. Maas (Bloomsbury Publishing : 19 $)

6. Le maniaque de Benjamin Labatut (Livres Penguin : 18 $)

7. Un peu de vie par Hanya Yanagihara (Ancre : 18 $)

8. Mon brillant ami par Elena Ferrante (Éditions Europa : 17 $)

9. Projet Je vous salue Marie par Andy Weir (Ballantine : 20 $)

10. Le chat qui sauvait les livres par Sosuke Natsukawa (HarperVia : 19 $)

…

Non-fiction de poche

1. Le voleur d’art par Michael Finkel (Vintage : 18 $)

2. Tout sur l’amour par crochets de cloche (Demain : 17 $)

3. La guerre de Cent Ans contre la Palestine par Rashid Khalidi (Metropolitan Books : 20 $)

4. Chacun pour soi et Dieu contre tous par Werner Herzog (Pingouin : 20 $)

5. Le corps garde le score par le Dr Bessel van der Kolk (Penguin Books : 19 $)

6. L’album blanc par Joan Didion (FSG : 18 $)

7. Les chroniques des oiseaux de basse-cour par Amy Tan (bouton : 35 $)

8. L’Almanach du vieux fermier 2025 (Almanach du vieux fermier : 11 $)

9. Les quatre accords par Don Miguel Ruiz (Amber-Allen : 13 $)

10. Tresser le foin d’odeur par Robin Wall Kimmerer (Éditions Milkweed : 20 $)