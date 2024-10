Les livres les plus vendus de la semaine, 13 octobre

Fiction à couverture rigide

1. Intermezzo de Sally Rooney (Farrar, Straus & Giroux : 29 $) Deux frères en deuil acceptent leur histoire et les gens qu’ils aiment.

2. Aire de jeux de Richard Powers (WW Norton & Co. : 30 $) Le roman se déroulant dans l’océan Pacifique explore l’un des derniers endroits sauvages que nous n’avons pas encore colonisé.

3. Jacques par Percival Everett (Doubleday : 28 $) Une réimagination pleine d’action des « Aventures de Huckleberry Finn ».

4. À quatre pattes de Miranda July (Riverhead Books : 29 $) Une femme bouleverse sa vie domestique dans ce roman irrévérencieux et tendre.

5. La vie impossible par Matt Haig (Viking : 30 $) Une professeur de mathématiques à la retraite se réconcilie avec son passé après avoir offert une maison délabrée sur une île méditerranéenne.

6. Nous résolvons les meurtres de Richard Osman (Pamela Dorman Books : 30 $) L’auteur de « The Thursday Murder Club » revient avec une nouvelle distribution de personnages dans un nouveau mystère fou.

7. Dis-moi tout par Elizabeth Strout (Random House : 30 $) Un retour dans la ville de Crosby, dans le Maine, et ses personnages hauts en couleur.

8. Le Dieu des bois par Liz Moore (Riverhead Books : 30 $) Deux mondes entrent en collision lorsqu’une adolescente disparaît de son camp d’été dans les Adirondacks.

9. Les femmes par Kristin Hannah (St. Martin’s Press : 30 $) Un portrait intime de la majorité à une époque dangereuse.

10. Télévision couleur de Danzy Senna (Riverhead Books : 29 $) Une romancière de Los Angeles a l’opportunité de tirer profit de ses origines biraciales dans ce démantèlement hollywoodien très drôle.

…

Non-fiction à couverture rigide

1. Soyez prêt lorsque la chance arrive par Ina Garten (Couronne : 34 $) La Contessa aux pieds nus partage l’histoire de son ascension dans le monde de l’alimentation.

2. Le message par Ta-Nehisi Coates (One World : 30 $) Le lauréat du National Book Award se rend sur trois sites de conflit pour explorer comment les histoires que nous racontons, et celles que nous ne racontons pas, façonnent nos réalités.

3. Nexus par Yuval Noah Harari (Random House : 35 $) Comment le flux d’informations nous a façonnés, nous et notre monde, à travers les siècles.

4. La revanche du point de bascule de Malcolm Gladwell (Little, Brown & Co. : 32 $) L’auteur à succès recadre les leçons de son premier livre 25 ans plus tard.

5. Sur la liberté par Timothy Snyder (Couronne : 32 $) Une exploration de la liberté par l’historien et auteur de Yale.

6. L’acte créatif par Rick Rubin (Penguin Press : 32 $) Conseils du producteur de musique sur la façon d’être une personne créative.

7. L’âge d’or à venir par David Jeremiah (Thomas Nelson : 30 $) Un guide sur la seconde venue du Christ rédigé par un professeur de Bible et pasteur.

8. Quelque chose de perdu, quelque chose de gagné par Hillary Rodham Clinton (Simon & Schuster : 30 $) Une réflexion franche sur la vie, l’amour et la politique de la part de l’ancienne première dame, secrétaire d’État et candidate à la présidentielle.

9. Voulez-vous de Gillian Anderson (Abrams Press : 28 $) L’acteur présente des lettres anonymes de femmes du monde entier sur leurs désirs secrets.

10. Connie par Connie Chung (Grand Central Publishing : 33 $) Un aperçu des coulisses de l’ascension pionnière du légendaire journaliste dans l’actualité télévisée.

…

Fiction de poche

1. Démon Copperhead par Barbara Kingsolver (Harper Vivace : 22 $)

2. Demain, et demain, et demain par Gabrielle Zevin (Vintage : 19 $)

3. Quatrième aile par Rebecca Yarros (Entangled : Red Tower Books : 21 $)

4. La piqûre d’abeille par Paul Murray (Picador : 20 $)

5. Bois du Nord par Daniel Mason (Random House Trade Broché: 18 $)

6. La femme de ménage par Freida McFadden (Grand Central : 13 $)

7. Le club des meurtres du jeudi par Richard Osman (Livres Penguin : 18 $)

8. Le maniaque de Benjamin Labatut (Livres Penguin : 18 $)

9. Mon brillant ami par Elena Ferrante (Éditions Europa : 17 $)

10. Les meilleures nouvelles 2024 par Amor Towles, Jenny Minton Quigley (éditeurs) (Vintage : 19 $)

…

Non-fiction de poche

1. Les chroniques des oiseaux de basse-cour par Amy Tan (bouton : 35 $)

2. Le corps garde le score par le Dr Bessel van der Kolk (Penguin Books : 19 $)

3. Sosie par Naomi Klein (Picador : 20 $)

4. Tout sur l’amour par crochets de cloche (Demain : 17 $)

5. La voie de l’artiste par Julia Cameron (TarcherPerigee : 20 $)

6. Le voleur d’art par Michael Finkel (Vintage : 18 $)

7. Comment écouter par Thich Nhat Hanh, Jason DeAntonis (Illus.) (Parallax Press : 10 $)

8. Le cas mystérieux de Rudolf Diesel par Douglas Brunt (Atria Books : 20 $)

9. Les quatre accords par Don Miguel Ruiz (Amber-Allen : 13 $)

10. Nation dopaminergique par Dr Anna Lembke (Dutton : 20 $)