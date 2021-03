Les livres de cuisine de 2020 racontent l’histoire de nos cuisines pandémiques.

Les livres à partir desquels les Américains ont cuisiné en 2020 seront des artefacts culturels de l’année lorsqu’un virus a forcé une nation entière à entrer dans la cuisine.

La pandémie a été bonne pour les livres de cuisine. Les ventes globales ont bondi de 17% par rapport à 2019, selon les chiffres de NPD BookScan, qui suit environ 85% des ventes de livres aux États-Unis.

Certains des succès retentissants étaient prévisibles. La domination mondiale de Joanna Gaines, la reine du shiplap, continua. Le deuxième volume de sa très populaire franchise de livres de cuisine «Magnolia Table» a navigué en tête de la liste des livres de cuisine les plus vendus du New York Times en 2020. Ina Garten, la doyenne de cuisine des Hamptons, a décroché la deuxième place avec «Modern Comfort Food», suivi de «The Happy in a Hurry Cookbook», par l’hôte de «Fox & Friends» Steve Doocy et sa femme, Kathy.

Mais cette année folle a bouleversé la façon dont les gens cuisinent et pensent à la nourriture de manière fondamentale.

L’un des 10 livres de cuisine les plus vendus de l’année sur une liste respectée par BookScan offert 600 recettes de friteuse à air, en raison autant de la capacité de l’appareil à préparer des frites à emporter que de sa popularité auprès des l’ensemble du Trader Joe, qui l’a fait toute l’année en réchauffant des rouleaux d’œufs végétariens et des bouchées de macaroni au fromage. Il s’est vendu à plus de 135 000 exemplaires.