Les livres audibles sont parfois de meilleurs cadeaux que les livres physiques

Cette histoire fait partie 84 jours de vacances

Si j’avais lu ce titre il y a trois ans, j’aurais ri et je serais passé à autre chose sans hésiter. J’ai essayé de passer aux livres numériques à plusieurs reprises, et je n’ai jamais trouvé le dalles de papier électronique être aussi bon qu’un livre physique. De plus, il y a beaucoup de livres à couverture rigide extrêmement jolis qui ont fière allure sur une étagère après avoir été lus et j’adore les collectionner. Mais il est vraiment difficile de lire un livre en faisant du vélo, ce que j’ai commencé à faire beaucoup plus lorsque le monde a été bloqué par COVID-19. Quand j’en ai eu assez de manquer de podcasts à écouter pendant mes trajets, j’ai finalement cédé et essayé Audible.

Je n’avais aucune idée de l’expérience incroyable que j’avais manquée. Depuis, j’ai pris l’habitude d’offrir des abonnements Audible à d’autres passionnés de livres chaque fois que je le peux.

Pourquoi c’est génial cadeau: Les livres audibles ne prennent pas de place et vous pouvez les emporter avec vous partout où vous avez votre téléphone ou votre smartwatch. Vous recevez un livre chaque mois dans le cadre de votre abonnement et vous pouvez facilement en ajouter d’autres lorsque vous en avez besoin, généralement pour un prix inférieur à celui d’un livre de poche. Et si vous êtes le genre de personne qui a un ou deux haut-parleurs Alexa dans votre maison, vous pouvez facilement passer du téléphone à la maison et ne pas perdre votre place. Personnellement, j’aime écouter un livre quand je cuisine.

Mais la véritable caractéristique ici, la raison pour laquelle de nombreux livres Audible sont si géniaux, est la qualité de la production. Quand j’écoute l’un des Livres Star Wars : La Haute République via Audible, je ne me contente pas de demander à quelqu’un de me lire le livre. Il y a une bande sonore pour correspondre au ton de la scène, passant rapidement de tons doux et apaisants aux sons de combat intenses auxquels vous êtes habitués dans les films et les émissions de télévision. Et dans de nombreux cas, les livres sont lus avec plusieurs voix et effets sonores pour correspondre aux scènes.

Audible propose également une collection “Originals” qui sont inclus dans votre abonnement et ne comptent pas dans votre allocation mensuelle de livres. j’ai écouté récemment , une histoire de science-fiction d’histoire alternative sauvage façonnée comme un drame radiophonique où Kennedy survit à son assassinat et continue à construire un empire américain dans l’espace, mettant en vedette Natasha Lyonne, entre autres. Je recommande généralement aussi , une histoire de style documentaire sur les employés d’un grand parc à thème en Floride coincés à l’intérieur du parc pendant des semaines à la suite d’un ouragan dévastateur. Aucune de ces histoires ne serait la même sur papier; vous avez vraiment besoin de les découvrir via Audible.

Ce que vous paierez : L’abonnement standard d’Audible est de 15 $ par mois pour ce plan d’un livre par mois, et lorsque vous vous inscrivez pour la première fois, vous recevez deux crédits de livre pour commencer.

