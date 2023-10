“L’idée de CAFE est de présenter à la communauté du MIT le paysage plus large de ce qui se passe dans le monde de la liberté académique et de la libre expression, au-delà de certains de nos échanges locaux”, explique Malick Ghachem, professeur d’histoire et chef de département et membre de Groupe de travail ad hoc du MIT sur la libre expression.

Richard Ovenden était habillé convenablement pour le début de la Semaine des livres interdits. Il a fièrement arboré le t-shirt « Free people read freedom » de l’American Library Association alors qu’il s’approchait du podium de la bibliothèque Hayden le 2 octobre. Ovenden, bibliothécaire de Bodley à l’Université d’Oxford, a parlé de la destruction délibérée de connaissances enregistrées pour un événement. intitulé « Book Wars », l’événement inaugural d’une nouvelle série intitulée Conversations on Academic Freedom and Expression (CAFE), une collaboration entre les bibliothèques du MIT et l’histoire du MIT.

Ovenden, qui écrit beaucoup sur les bibliothèques, les archives et la gestion de l’information, est l’auteur de « Burning the Books : A History of the Deliberate Destruction of Knowledge », qui a été sélectionné pour le prix d’histoire Wolfson en 2021. Dans son discours au MIT, il a fourni un aperçu historique des attaques contre les bibliothèques – de la bibliothèque d’Assurbanipal dans la capitale assyrienne de Ninive (aujourd’hui nord de l’Irak), détruite par un incendie en 612 avant JC, aux autodafés de livres sous le régime nazi, en passant par les efforts actuels à travers les États-Unis pour supprimer ou restreindre accès aux livres.

Malgré cette histoire de perte, Ovenden trouve de l’espoir dans « l’impulsion humaine de préserver, de transmettre, de témoigner, de permettre à diverses idées de prospérer ». Il a détaillé les mesures extraordinaires prises par les gens pour sauvegarder le savoir, citant la « Brigade du papier », une unité de travail forcé composée de poètes et d’intellectuels de Vilnius occupée par les nazis, qui faisaient passer et cachaient des livres et des manuscrits rares, et la mort tragique d’Aida Buturovic, une Bibliothécaire de 32 ans qui a été tuée alors qu’elle tentait de sauver des livres lors de l’assaut de la Bibliothèque nationale et universitaire de Sarajevo en 1992.

Ovenden a conclu en affirmant que les bibliothèques et les archives sont l’infrastructure de la démocratie – des institutions dédiées non seulement à l’éducation, mais aussi à la sauvegarde des droits des citoyens, fournissant des points de référence pour les faits et la vérité, préservant l’identité et permettant une diversité de points de vue. Malgré des millénaires d’attaques, les bibliothèques continuent de riposter, la plus récente étant que les bibliothèques publiques ont élargi l’accès numérique pour lutter contre les interdictions de livres à l’échelle nationale.

Après l’exposé d’Ovenden, Ghachem a mené une discussion et des questions-réponses avec le public qui ont abordé les liens entre les interdictions de livres et la soi-disant « culture de l’annulation », la façon dont la censure elle-même est utilisée comme moyen d’exprimer des opinions politiques et la méfiance croissante à l’égard de l’expertise.

La série CAFE est l’une des nombreuses occasions d’impliquer la communauté de l’Institut issue de la Rapport du groupe de travail ad hoc du MIT sur la libre expression . Ghachem a également lancé un nouveau séminaire de conseil de première année, « La libre expression, le pluralisme et l’université », et le Bureau de la communauté et de l’équité de l’Institut a lancé Dialogues à travers les différences : bâtir une communauté au MIT . Un deuxième événement CAFE est prévu pour le trimestre de printemps.

“En ce moment de notre histoire, nous devrions essayer d’encourager la discussion, et non le débat”, a déclaré Ovenden. « Nous devons essayer de nous éloigner de cette idée selon laquelle il s’agit d’une compétition, d’une bataille, et encourager et favoriser l’idée d’écoute et de discussion. Et tout cela fait partie des délibérations qui, à mon avis, sont nécessaires à une société saine.

« Book Wars : CAFE avec Richard Ovenden, Bodley’s Librarian, Oxford » a été co-parrainé par les bibliothèques du MIT, l’histoire du MIT et le MIT Open Learning.