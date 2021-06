Les livraisons ont cessé et des milliers de travailleurs ont été renvoyés chez eux en Australie après que des pirates informatiques ont attaqué le plus grand transformateur de viande au monde

L’intrusion de dimanche a ciblé les serveurs de la société en Amérique du Nord et en Australie, a déclaré JBS USA dans un communiqué.

La société a précisé que son « Les serveurs de sauvegarde n’ont pas été affectés, » et des spécialistes s’efforçaient de rétablir les opérations le plus rapidement possible. Il a ajouté qu’il n’y avait aucune preuve que les données des clients, des fournisseurs ou des employés avaient été compromises.

L’Australian Broadcasting Corporation (ABC) a rapporté que de nombreuses livraisons de bétail ont été annulées dans l’État du Queensland, obligeant les camions à vaches à faire demi-tour.

Grazier Colin Baker a déclaré au diffuseur qu’il devait renvoyer le bétail parce que «l’usine de viande allait fermer pour une durée indéterminée.

ABC a cité Andrew Foden, le chef du syndicat australien des employés de l’industrie de la viande en Tasmanie, disant que des milliers de travailleurs de la viande à travers le pays ont été renvoyés chez eux à la suite du piratage. JBS gère 47 installations et emploie environ 11 000 personnes en Australie, selon AP.

Le PDG de JBS Australie, Brent Eastwood, a déclaré dimanche au site Web australien d’information de l’industrie du bœuf, Beef Central, qu’il ne pouvait pas dire combien de temps l’arrêt des opérations de l’entreprise durerait.

Le ministre fédéral de l’Agriculture, David Littleproud, a déclaré mardi que bien que JBS représente environ 20% de la production de transformation de l’Australie, il s’attendait à «Des impacts importants sur les exportations tant qu’il ne s’agit pas d’un arrêt prolongé.»

Littleproud a déclaré à ABC Radio que le gouvernement travaillait en étroite collaboration avec JBS et qu’il « trop ​​tôt » pour dire si l’entreprise d’emballage de viande a été touchée par une attaque de ransomware.

Il n’y a eu aucun rapport sur l’impact sur la production de viande aux États-Unis, où le lundi était le Memorial Day, un jour férié fédéral.

Les cyberattaques contre les grandes entreprises sont devenues plus fréquentes ces dernières années. Le mois dernier, l’exploitant de Colonial Pipeline, le plus grand réseau d’oléoducs aux États-Unis, a versé une rançon de 4,4 millions de dollars aux pirates informatiques qui ciblaient l’entreprise. En échange du paiement, les criminels ont fourni un outil de décryptage pour déverrouiller les systèmes piratés.

Colonial Pipeline a temporairement arrêté ses opérations en raison du piratage, provoquant des hausses de prix dans les stations-service en raison des craintes de pénuries de carburant.

