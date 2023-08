Les livraisons mondiales de smartphones atteindront leur plus bas niveau depuis une décennie, selon IDC

Téléphone intelligent les expéditions devraient chuter de 4,7 % à l’échelle mondiale cette année, selon un nouveau rapport de l’International Data Corporation, qui prévoit 1,15 milliard d’appareils en 2023, soit le volume le plus bas depuis une décennie.

Dans son Suivi trimestriel mondial des téléphones mobiles Selon les données publiées mercredi, IDC a souligné la faiblesse de l’économie mondiale et la poursuite de l’inflation comme causes de cette baisse. La réduction de 4,7 % est en fait une révision à la baisse de la prévision initiale d’IDC d’une baisse de 3,2 %.

Nabila Popal, directrice de recherche au sein de l’équipe Mobility and Consumer Device Trackers d’IDC, a déclaré que même si les niveaux de stocks se sont normalisés, les fabricants de téléphones restent prudents et « relancent une fois de plus la reprise ».

En mesurant le nombre de téléphones envoyés des fournisseurs aux détaillants, les chiffres d’expédition ne sont pas un équivalent exact des chiffres de ventes, mais ils peuvent indiquer les tendances du secteur.

Et si moins de clients acquièrent de nouveaux téléphones, a déclaré Popal, les détaillants devront s’appuyer sur des incitations, des promotions et des options de financement flexibles.

Il y a peut-être une lueur d’espoir, cependant.

« Alors que les consommateurs conservent leurs appareils plus longtemps, le bon côté est qu’ils sont prêts à payer plus », a déclaré Popal. « Ce qui permettra aux prix de vente moyens d’augmenter pour la quatrième année consécutive en 2023. »

La société d’intelligence de marché a également des prévisions plus optimistes concernant le volume des ventes en 2024, prévoyant une croissance de 4,5 % d’une année sur l’autre.

Les livraisons d’iPhone d’Apple vont augmenter

Apple a considérablement mieux résisté à la crise que ses concurrents : alors que les expéditions de Androïdes devraient diminuer de 6 % d’une année sur l’autre, IDC s’attend à ce que les livraisons d’iPhone augmentent en fait de 1,1 %, permettant aux appareils iOS de décrocher une part de marché record de 19,9 %.

« À une époque où l’ensemble du marché est en difficulté, cela en dit long de voir une fois de plus Apple prendre la direction opposée », a déclaré Ryan Reith, vice-président d’IDC, dans un communiqué.

L’iPhone 15 devrait être lancé le mois prochain, ce qui pourrait aider Apple à décrocher pour la première fois la première place des expéditions annuelles mondiales.