Les livraisons et les retraits en magasin de l’iPhone 14 Plus commencent dans le monde entier

Apple a lancé l’iPhone 14 Plus dans le monde entier, avec des livraisons et des retraits en magasin commençant aujourd’hui en Australie, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Inde, en Italie, au Japon, à Singapour, en Espagne, en Thaïlande, aux Émirats arabes unis, au Royaume-Uni, aux États-Unis, et plus de 30 autres pays et régions.

Apple a annoncé avec le lancement de l’iPhone 14 en septembre que le plus grand iPhone 14 Plus de 6,7 pouces serait retenu et publié plus tard que les autres appareils annoncé le mois dernier, probablement en raison de contraintes d’approvisionnement et d’Apple donnant la priorité à la production des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max plus chers.

L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus sont dotés d’un nouveau système à double caméra, Crash Detection, d’un tout nouveau service SOS d’urgence par satellite et de nouvelles technologies pour améliorer la durée de vie et les performances de la batterie. – Voici tout ce que vous devez savoir sur l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus

Apple annonce que l’iPhone 14 Plus sera disponible en Malaisie, en Arabie saoudite, en Turquie et dans 20 autres pays et régions le vendredi 14 octobre ; et le Brésil, la Colombie et le Mexique le vendredi 28 octobre.