Les livraisons et les retraits en magasin de l’iPhone 14 Plus commencent ce vendredi

Apple commencera les livraisons et les ramassages en magasin pour l’iPhone 14 Plus ce vendredi, les clients qui ont précommandé l’appareil il y a près d’un mois devraient bientôt recevoir leurs commandes après le La disponibilité initiale de l’iPhone 14, de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max a commencé le vendredi 16 septembre.

Apple a annoncé avec le lancement de l’iPhone 14 que le plus grand iPhone 14 Plus de 6,7 pouces serait retenu et publié plus tard que les autres appareils annoncé le mois dernier, probablement en raison de contraintes d’approvisionnement et d’Apple donnant la priorité à la production des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max plus chers.

Comme le note The Apple Post, malgré les précommandes de l’iPhone 14 Plus à partir de septembrele nouveau combiné est toujours largement disponible pour une livraison le jour du lancement le mois prochain, avec Apple.com montrant la plupart, sinon la totalité, des configurations de stockage et des couleurs pour les nouveaux appareils disponibles pour livraison le 7 octobre.

L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus sont dotés d’un nouveau système à double caméra, Crash Detection, d’un tout nouveau service SOS d’urgence par satellite et de nouvelles technologies pour améliorer la durée de vie et les performances de la batterie. – Voici tout ce que vous devez savoir sur l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus

