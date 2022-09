Les livraisons et les retraits en magasin de l’Apple Watch Ultra commencent

Apple a lancé la toute nouvelle Apple Watch Ultra robuste aux clients du monde entier, avec des livraisons et des retraits en magasin commençant aujourd’hui en Australie, au Canada, en France, en Allemagne, en Inde, au Japon, aux Émirats arabes unis, au Royaume-Uni, aux États-Unis et plus encore. que 40 autres pays et régions après que les précommandes pour le nouveau portable ont commencé plus tôt ce mois-ci.

Dotée d’un nouveau design audacieux, l’Apple Watch Ultra est dotée d’un boîtier en titane de 49 mm et d’un écran plat en verre saphir. L’appareil dispose d’un nouveau bouton d’action personnalisable qui offre un accès instantané à un large éventail de fonctionnalités, y compris les entraînements, les points de cheminement de la boussole, le retour en arrière, et plus encore, avec jusqu’à 36 heures d’autonomie en utilisation normale, ou jusqu’à 60 heures d’autonomie. en utilisant le nouveau paramètre de faible consommation d’Apple.

Fabriquée à partir de titane de qualité aérospatiale, l’Apple Watch Ultra est conçue pour être portée lors d’activités extrêmes. Le boîtier se soulève pour entourer tous les bords du verre saphir plat avant, protégeant l’écran Retina.

Apple Watch Ultra est au prix de 799 $.

