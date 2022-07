Les livraisons et les retraits en magasin commencent pour le nouveau MacBook Air M2 d’Apple

Le MacBook Air 2022 repensé d’Apple commence maintenant à arriver aux portes des clients qui ont précommandé la machine la semaine dernière, avec des retraits en magasin et une disponibilité générale à partir d’aujourd’hui pour la machine de 13,6 pouces, alimentée par la dernière puce de silicium personnalisée M2 d’Apple.

Annoncé à la WWDC avec la mise à jour macOS de nouvelle génération – macOS Venturale tout nouveau MacBook Air est doté d’un écran Liquid Retina plus grand de 13,6 pouces, d’une caméra HD 1080p, d’une charge MagSafe et bien plus encore dans quatre nouvelles finitions : minuit, starlight, argent et gris sidéral.

Mesurant seulement 11,3 millimètres d’épaisseur et 2,7 livres de poids, le nouveau MacBook Air M2 est plus fin que l’iPhone d’origine d’Apple, avec deux ports Thunderbolt pour connecter des accessoires, une prise audio de 3,5 mm avec prise en charge d’écouteurs à haute impédance, une rangée de fonctions pleine hauteur avec Touch ID et le trackpad Force Touch d’Apple.

Le plus grand écran Liquid Retina de 13,6 pouces est 25% plus lumineux que le précédent MacBook Air M1, offrant plus d’espace d’écran, 500 nits de luminosité et la prise en charge de 1 milliard de couleurs.

MacBook Air comprend une nouvelle caméra FaceTime HD 1080p avec une résolution et des performances en basse lumière deux fois supérieures à celles de la génération précédente. La machine dispose d’un système audio à quatre haut-parleurs et d’un processeur 8 cœurs plus puissant et d’un GPU jusqu’à 10 cœurs.