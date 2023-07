Les livraisons et les commandes d’avions Boeing augmentent en juin

Boeing a livré 60 nouveaux avions le mois dernier, le plus depuis mars, alors que le constructeur tente d’augmenter la production de certains de ses avions les plus vendus.

Jusqu’à présent cette année, Boeing a livré 266 avions à ses clients, de moins que les 316 concurrents qu’Airbus a livrés. Les deux constructeurs ont eu du mal à augmenter la production suffisamment rapidement pour éviter les retards des clients des compagnies aériennes désireux de plus d’avions lors d’un boom du transport aérien.

Boeing a déclaré mardi avoir enregistré des commandes de 288 avions, déduction faite des annulations et des conversions, en juin, la plupart provenant de la commande massive qu’Air India a annoncée plus tôt cette année et raffermi au Salon du Bourget le mois dernier. La commande de 470 avions a été partagée entre Boeing et Airbus. Le décompte de Boeing en juin comprenait près de 40 787 Dreamliners pour le nouveau transporteur saoudien Riyadh Air, dans le cadre d’un accord annoncé en mars.

Le total des commandes nettes de Boeing pour le mois s’est élevé à 305 avions après avoir ajouté quelques avions à son carnet de commandes. La société supprime ou ajoute régulièrement des avions à son carnet de commandes pour des raisons telles que la probabilité qu’un client dispose d’un financement pour acheter l’avion.

Boeing devrait publier ses résultats du deuxième trimestre le 26 juillet, date à laquelle il informera les investisseurs de ses plans pour augmenter la production de ses avions 737 Max et 787 Dreamliners.