Les livraisons et le retrait en magasin commencent pour le nouveau MacBook Pro 13 pouces d’Apple avec M2

Le nouveau MacBook Pro 13 pouces avec M2 d’Apple est désormais disponible pour le retrait en magasin, les livraisons devant commencer aujourd’hui après le début des commandes de la nouvelle machine la semaine dernière.

Annoncé à la WWDC avec la mise à jour macOS de nouvelle génération – macOS Ventura, le nouveau MacBook Pro 13 pouces avec M2 est une mise à jour relativement mineure par rapport au nouveau MacBook Air M2 d’Apple. Contrairement au nouveau MacBook Air 2022, le MacBook Pro 13 pouces avec M2 n’a pas de modifications majeures de conception, de chargement MagSafe, de nouvelles options de couleur ou de nouvelles fonctionnalités notables.

“Nous sommes ravis d’apporter notre nouvelle puce M2 aux deux ordinateurs portables les plus populaires au monde – le MacBook Air et le MacBook Pro 13 pouces”, a déclaré Greg Joswiak, vice-président senior du marketing mondial d’Apple dans un communiqué de presse partagé en ligne. “M2 est également disponible sur le MacBook Pro 13 pouces, avec des performances incroyables, une accélération ProRes, jusqu’à 24 Go de mémoire et jusqu’à 20 heures d’autonomie, ce qui rend notre ordinateur portable professionnel le plus portable encore meilleur.”

