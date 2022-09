Les livraisons d’ordinateurs et de tablettes devraient chuter jusqu’en 2023, selon les prévisions d’IDC

Les expéditions de PC et de tablettes diminueront en 2022 et à nouveau en 2023, avant de repartir à la hausse, le International Data Corporation a déclaré dans une prévision publiée jeudi. IDC s’attend à ce que les expéditions de PC diminuent de 12,8 % et que les expéditions de tablettes diminuent de 6,8 % cette année. Il s’attend à une baisse supplémentaire de 2,6 % en 2023 dans les deux catégories avant que les expéditions ne recommencent à augmenter en 2024.

“L’inflation, l’affaiblissement de l’économie mondiale et la forte augmentation des achats au cours des deux dernières années sont les principales causes de la baisse des perspectives”, selon le rapport d’IDC.

Lire la suite: Meilleurs ordinateurs portables de 2022

Les livraisons ont baissé cette année. En juillet, IDC a annoncé que le deuxième trimestre les expéditions de PC ont baissé de 15,3 % par rapport au deuxième trimestre 2021. En 2021, les expéditions de PC ont atteint leurs plus hauts niveaux en 10 ans. Malgré la baisse de cette année, les livraisons sont toujours supérieures aux niveaux d’avant la pandémie.

IDC compte ordinateurs de bureauordinateurs portables et stations de travail en tant que PC.