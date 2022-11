Les livraisons de voitures électriques Xpeng chutent en octobre à la moitié de celles de Nio

BEIJING – Start-up chinoise de voitures électriques Xpeng livré environ la moitié du nombre de voitures qui rivalise Nio et Li Auto fait en octobre, selon les déclarations de la société mardi.

Alors que les deux autres startups ont signalé des livraisons mensuelles de plus de 10 000 chacune, Xpeng a déclaré n’avoir livré que 5 101 voitures – un troisième mois consécutif de déclin.

Les actions Xpeng ont chuté de 3% dans les échanges américains du jour au lendemain. Les actions de Nio ont augmenté de 0,4 % et les actions de Li Auto ont bondi de 6,9 %.

Le marché chinois des voitures électriques est très concurrentiel. Constructeurs automobiles plus anciens BYD et Tesla mènent de loin les livraisons mensuelles, tandis que le nouvel entrant Huawei affirme que sa marque Aito a dépassé la barre des 10 000 par mois moins d’un an depuis son lancement.

Les livraisons du modèle le plus vendu de Xpeng, la berline P7, ont diminué de moitié de septembre à octobre, avec un peu plus de 2 100 unités livrées le mois dernier. Le SUV G9 récemment lancé par la société a vu ses livraisons passer de 184 unités en septembre à 623 unités en octobre.

Xpeng a déclaré que les livraisons massives du G9 ont commencé le 27 octobre. La société a déclaré qu’elle s’attend à ce que le nouveau modèle devienne sa voiture la plus vendue l’année prochaine.