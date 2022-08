Les livraisons de voitures électriques de Nio, Xpeng et Li Auto en juillet bondissent, les actions augmentent

Xpeng a déclaré avoir livré 11 524 en juillet, une augmentation par rapport à la même période l’an dernier, mais en baisse par rapport au chiffre de juin. Xpeng a enregistré les livraisons les plus élevées de ses plus proches rivaux Nio et Li Auto en juillet. Xpeng a déclaré qu’il commencerait à accepter les réservations pour son nouveau SUV G9 en août 2022.

Li Auto a quant à lui déclaré avoir livré 10 422 exemplaires de son véhicule utilitaire sport Li ONE en juillet, en hausse de 21,3 % d’une année sur l’autre, mais également en baisse par rapport au chiffre de juin.

Nio a déclaré avoir livré 10 052 véhicules en juillet, en hausse de 26,7 % sur un an, mais en baisse par rapport au chiffre de juin de près de 13 000 livraisons.

Les actions des startups chinoises de véhicules électriques Nio, Xpeng et Li Auto ont bondi dans le commerce de pré-commercialisation aux États-Unis lundi après que les entreprises ont enregistré une augmentation des livraisons de voitures en juillet.

Xpeng a tiré le meilleur parti du trio de rivaux. La société basée à Guangzhou, en Chine, a déclaré que les livraisons de juillet avaient totalisé 11 524, en hausse de 40% sur un an, mais également en baisse par rapport au chiffre de juin.

Les actions Nio et Xpeng se négociaient un peu moins de 3 % plus haut tandis que Li Auto oscillait autour de 3,5 % plus haut dans les échanges avant commercialisation.

Les trois constructeurs automobiles ont été touchés plus tôt cette année par une résurgence de Covid-19 en Chine qui a conduit à des fermetures dans les grandes villes et les centres de fabrication de la deuxième économie mondiale. Les constructeurs automobiles sont également confrontés à des problèmes persistants de chaîne d’approvisionnement, à des pénuries de composants et à la hausse des coûts des matériaux.

Nio a déclaré que la production de ses véhicules ET7 et EC6 en juillet était “contrainte” par la fourniture de pièces de fonderie.

La société a déclaré qu’elle “travaillait en étroite collaboration avec des partenaires de la chaîne d’approvisionnement et prévoyait d’accélérer la production de véhicules dans les mois suivants du troisième trimestre 2022”.

Xpeng et Li Auto n’ont mentionné aucune perturbation de la chaîne d’approvisionnement. Xpeng a déclaré qu’il prévoyait de commencer à accepter les réservations pour son nouveau SUV phare G9 en août, avec un lancement officiel en septembre.

Li Auto a déclaré que le 200 000e Li ONE est sorti lundi de la chaîne de production de son usine de Changzhou, marquant une étape importante pour l’entreprise.