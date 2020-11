Les livraisons de vaccins Covid-19 commenceront “ littéralement la semaine prochaine ”, a déclaré Trump lors d’un appel de Thanksgiving aux troupes américaines à l’étranger

Le président américain Donald Trump a déclaré que les livraisons du vaccin contre le coronavirus devraient commencer la semaine prochaine, notant que les travailleurs de la santé et les personnes âgées seront parmi les premiers à recevoir le vaccin.

«Nous arrondissons la courbe. Les vaccins sont livrés – littéralement, ils commenceront la semaine prochaine et la semaine suivante, et ils toucheront les travailleurs de première ligne, les personnes âgées et les médecins, les infirmières …Trump a déclaré jeudi, lors d’un discours de Thanksgiving aux troupes américaines stationnées à l’étranger.

