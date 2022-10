Les livraisons de Tesla 3Q rebondissent – ​​mais pas autant que prévu par les analystes

Constructeur de voitures électriques Teslaest dans le monde entier les livraisons de véhicules ont bondi de 35 % de juillet à septembre par rapport à la période de trois mois précédente, atteignant un nouveau record, mais toujours en deçà des attentes des analystes.

La société a déclaré dimanche avoir livré 343 830 véhicules au troisième trimestre, un rebond par rapport au période précédente‘s 254 695 lorsque les fermetures d’usines liées au COVID à Shanghai ont nui à la production. Par rapport à l’année précédente, les livraisons ont augmenté de 42 % par rapport aux 241 300 véhicules au troisième trimestre de l’année dernière.

Mais les analystes s’attendaient en moyenne à ce que le dernier chiffre de livraisons dépasse 359,00, selon l’estimation consensuelle enregistrée par Refinitiv.

“Alors que nos volumes de production continuent de croître, il devient de plus en plus difficile de garantir une capacité de transport de véhicules et à un coût raisonnable” pendant les heures de pointe pour les livraisons vers la fin de chaque trimestre, a déclaré dimanche la société.

En décomposant les chiffres de livraison, Tesla divise généralement les quatre véhicules qu’elle vend en les détaillant en deux groupes : le modèle 3 et le modèle Y, ses offres les moins chères, représentaient ensemble 325 158 livraisons, tandis que les modèles S et X plus chers en représentaient 18 672.

Distinct des livraisons, Tesla a déclaré que sa production de voitures avait atteint 365 923 au cours de la dernière période.

Tesla publiera ses résultats financiers complets du troisième trimestre le 19 octobre.