Les livraisons de smartphones implosent. L’iPhone d’Apple est-il le prochain ?

La technologie a tendance à être l’un des meilleurs cadeaux pendant la saison des achats des Fêtes, et Apple est l’une des marques les plus populaires parmi elles. La société a vendu pour 71,6 milliards de dollars d’iPhones l’année dernière, suffisamment pour être une entreprise Fortune 50 à elle seule. Alors, que se passe-t-il lorsque cette demande s’effondre ?

Apple publiera jeudi ses résultats du premier trimestre fiscal, couvrant les ventes de la saison des fêtes qui vient de se terminer. Et ça risque d’être rude.

Les fabricants de téléphones et d’ordinateurs ont vu leurs ventes chuter précipitamment par rapport à leurs sommets pandémiques, et bien que les vacances aient tendance à être un moment populaire pour acheter des appareils technologiques, la dernière saison de magasinage des Fêtes ne s’annonce pas formidable. Selon les enquêtes d’IDC, les livraisons de smartphones dans le monde ont chuté d’un record de 18 % par rapport à l’année précédente, la plus forte baisse jamais enregistrée dans l’industrie. Les expéditions de PC, quant à elles, ont chuté de 28 % encore plus dramatiquement par rapport à l’année précédente.

Maintenant, les observateurs d’Apple sont sur le point d’apprendre ce que cela signifie pour l’iPhone et le Mac. Les analystes prévoient déjà en moyenne que les bénéfices chuteront à 1,94 $ par action, selon sondages publiés par Yahoo Finance, en baisse de plus de 7 % par rapport à la même période il y a un an. Les ventes, quant à elles, devraient chuter à environ 121,6 milliards de dollars, en baisse de près de 2 %.

Rien de tout cela n’est vraiment une surprise, puisque les analystes d’Apple et de Wall Street ont mis en garde contre les ralentissements de la production en Chine, entraînés par les blocages de COVID-19 qui ont pris fin à la fin de l’année dernière. Que de nombreux propriétaires potentiels d’iPhone 14 Pro en particulier pour passer plus de temps à attendre ou à la recherche de leurs appareils, qui commencent à 999 $ (1 099 £, 1 749 AU $). Ici, à Crumpe, nous avons entendu dire que tant de personnes avaient besoin d’aide pour les trouver que nous avons publié un guide pour savoir comment en trouver un au milieu des nombreuses pénuries d’approvisionnement.

Maintenant qu’acheter un iPhone est aussi simple que d’acheter directement auprès d’Apple et de le faire expédier le lendemain, la question que se posent les analystes et les investisseurs est de savoir si les personnes qui n’ont pas pu acheter un iPhone plus tôt ont attendu, ou s’ils ont abandonné et sont partis avec un compétiteur.

« Douleur de décembre = gain de mars ? » Amit Daryanani, analyste d’Evercore, a déclaré lundi dans une note aux investisseurs. Outre les fournitures faciles à trouver, Evercore a également déclaré que les données sur les ventes de produits de luxe en Chine suggéraient que de nombreuses personnes craintes d’une plus grande récession cette année peut ont été exagérés. “Le mois de janvier et les suivants devraient être plus forts que d’habitude compte tenu de la demande non satisfaite.”

Apple n’a pas répondu à une demande de commentaire avant ses résultats.

Crumpe/Lori Grunin



Douleur technique

Si les gens achètent suffisamment d’iPhones pour propulser Apple dans l’incertitude économique, les observateurs de l’industrie se demandent ce qu’il adviendra de la main-d’œuvre de l’entreprise. Jusqu’à présent, presque tous les géants de la technologie a mis en place des licenciementsblâmant en partie une frénésie d’embauche frénétique pendant la pandémie.

Apple, pour sa part, a gelé l’embauche dans certains domaines, et le PDG d’Apple, Tim Cook, s’est porté volontaire pour réduire sa rémunération future potentielle.

Jusqu’à présent, les analystes ne semblent pas s’inquiéter du fait qu’Apple se trouve dans une position similaire à celle d’Amazon, qui a supprimé 18 000 emplois, Microsoft, qui en a licencié 10 000, ou Meta et Google, qui ont licencié 23 000 personnes supplémentaires. Au total, environ 235 596 personnes ont perdu leur emploi dans le secteur de la technologie au cours de l’année écoulée, selon Layoffs.fyiun outil de suivi de l’industrie.

“Nous voyons une valeur énorme dans l’écosystème Apple et sa capacité à monétiser sa base d’utilisateurs”, ont écrit les analystes d’Oppenheimer dans une note à la fin de l’année dernière, après avoir discuté de la façon dont les pénuries d’approvisionnement pourraient nuire aux finances d’Apple à court terme. À Wall Street, cela signifie qu’ils pensent qu’Apple trouvera des moyens de gagner plus d’argent auprès des personnes qui achètent déjà ses produits, par exemple via son Service d’abonnement Apple TV Plus, qui coûte 7 $ par mois. “Notre vision haussière à long terme sur Apple est inchangée.”