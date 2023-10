Les livraisons de Rivian (RIVN) au troisième trimestre 2023 surperforment

Rivian Automotive lundi signalé livraisons record de véhicules électriques au troisième trimestre et a déclaré qu’il restait en bonne voie pour produire 52 000 véhicules électriques en 2023.

L’entreprise a déclaré avoir livré 15 564 véhicules au cours de la période, en hausse de 23 % par rapport au deuxième trimestre 2023 et en avance sur les estimations de Wall Street. Les analystes interrogés par FactSet s’attendaient à ce que Rivian livre en moyenne environ 14 000 véhicules au cours du trimestre.

Rivian a produit 16 304 véhicules au cours du troisième trimestre, tous dans son usine de Normal, dans l’Illinois.

L’entreprise a également confirmé qu’elle restait sur la bonne voie pour construire 52 000 véhicules en 2023, conformément à ses précédentes prévisions adressées aux investisseurs. Rivian construit actuellement une série de fourgons de livraison pour Amazone ainsi que son propre pick-up R1T et son SUV R1S. Tous sont des véhicules entièrement électriques.

Rivian a pris plusieurs mesures plus tôt cette année pour réduire ses dépenses et renforcer son bilan, notamment une réduction de 6 % de ses effectifs en février et une vente de billets convertibles pour 1,3 milliard de dollars en mars. La société a également retardé le lancement de sa prochaine plate-forme de véhicules R2 plus petite, à 2026, contre 2025. Elle disposait de 10,2 milliards de dollars de liquidités au 30 juin, sa dernière mise à jour.

Rivian annoncera ses résultats du troisième trimestre après la clôture des marchés américains le 7 novembre.