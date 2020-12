L’International Data Corporation a publié son rapport Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker pour le troisième trimestre de 2020 (T3 2020). Le rapport d’IDC indique que les expéditions mondiales de dispositifs portables se sont élevées à 125 millions d’unités dans le monde, soit une croissance de 35,1% par rapport à la même période l’année dernière. IDC a déclaré que la montée en flèche des appareils portables était due à plusieurs facteurs tels que la saisonnalité, les lancements de nouveaux produits, la pandémie mondiale, etc.

IDC a déclaré que les nouveaux produits de marques comme Apple, Samsung et d’autres ont contribué à renouveler l’intérêt pour des catégories populaires telles que les montres intelligentes et les appareils portables. La société d’analyse a mentionné que le pic est survenu alors que de nombreux pays du monde entier ont commencé à assouplir les restrictions et à ouvrir leurs économies au troisième trimestre. Cela a contribué à stimuler l’activité de plein air, ainsi que la demande de vêtements portables. Ramon T Llamas, directeur de recherche pour les appareils mobiles et AR / VR chez IDC, a déclaré que le rapport suggère également que de nombreuses personnes ont obtenu un appareil portable pour la première fois sur les marchés émergents et développés. « Considérez ce que cela signifie: une base installée plus large d’utilisateurs d’appareils portables à l’avenir et une plus grande opportunité de remplacement d’appareils dans les années à venir. Et, comme certains utilisateurs possèdent plusieurs appareils – comme des oreillettes et des bracelets – le marché des appareils portables bénéficiera d’une demande soutenue. », Ont déclaré les lamas.

Parmi les marques, Apple est devenu le leader du marché avec une part de 33,1% au troisième trimestre 2020. Les AirPod et l’Apple Watch ont tous deux connu une forte demande liée à une pandémie au troisième trimestre 2020. Apple élargissant sa gamme Apple Watch a également permis de garantir que les appareils portables soient disponibles à plusieurs prix points. L’Apple Watch SE a été lancée en septembre en tant qu’option Apple Watch la plus abordable. Xiaomi était deuxième avec 17 millions d’unités expédiées. Parmi ceux-ci, 12,8 millions étaient des bracelets de base comme le populaire Mi Band. Xiaomi a enregistré une croissance de 26,4% en glissement annuel, en raison d’un prix bas et d’une disponibilité internationale.

Huawei s’est classé troisième avec 13,7 millions d’unités expédiées, malgré une interdiction imposée par les États-Unis qui décourage les entreprises de faire des affaires avec le fabricant chinois. Après Huawei, Samsung est arrivé quatrième avec 8,4 millions d’expéditions au troisième trimestre 2020. IDC a déclaré que la stratégie de Samsung visant à pénétrer davantage le marché des oreillettes avec plusieurs marques et plus de produits continue de porter ses fruits. Sur les 8,4 millions d’expéditions, 2,6 millions étaient des montres intelligentes, selon les données d’IDC.

Parmi toutes les marques, la marque indienne Boat a étonnamment bien performé en prenant la cinquième place. Boat est à égalité avec FitBit, car les deux marques ont pris 2,6% de part de marché au cours du troisième trimestre 2020. IDC a déclaré que Boat se concentre uniquement sur le marché indien et est principalement une marque de casques. IDC a déclaré qu’après le verrouillage en Inde, Boat avait bénéficié d’une solide campagne de marketing et de liens avec des équipes de cricket locales, indiquant le partenariat de la marque avec certains des meilleurs joueurs de cricket en Inde. Cependant, IDC a déclaré qu’elle n’avait toujours pas la présence mondiale et la chaîne d’approvisionnement de ses nombreux concurrents.