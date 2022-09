Les livraisons de Nio August EV augmentent tandis que Xpeng, Li Auto chutent ; les actions chutent

Nio a réussi à augmenter les livraisons de ses véhicules électriques en août par rapport à juillet. Cependant, les rivaux Li Auto et Xpeng ont connu une forte baisse des livraisons. Les acteurs des véhicules électriques continuent de faire face à des perturbations de la chaîne d’approvisionnement pour la résurgence de Covid en Chine ainsi qu’à une demande des consommateurs plus faible en raison d’un environnement économique difficile dans le pays.

L’économie chinoise est confrontée à un certain nombre de défis, notamment une résurgence de Covid-19 qui a vu de grandes villes comme Shanghai verrouillées. Au cours des derniers jours, Shenzhen, le centre technologique chinois, a promulgué des restrictions Covid et jeudi, la méga ville de Chengdu a été bloquée.

Nio a été la seule entreprise à croître sur une base mensuelle en août, mais les actions cotées aux États-Unis de la start-up EV ont chuté de plus de 8 %. Les actions de Li Auto ont chuté d’environ 4 % tandis que Xpeng a chuté de plus de 6 %.

Les actions des constructeurs chinois de véhicules électriques Nio, Li Auto et Xpeng ont chuté jeudi après que les deux dernières start-ups ont signalé une forte baisse des livraisons de voitures en août.

Alors que certaines villes ont pu se rouvrir, le sentiment des consommateurs reste fragile et l’incertitude règne en raison de la politique “zéro-Covid” de la Chine.

La deuxième économie mondiale est également confrontée à une pénurie d’électricité qui affecte les bornes de recharge des véhicules électriques. Le mois dernier, Tesla et Nio ont suspendu certains de leurs services de recharge.

Ces problèmes se répercutent sur les ventes de véhicules électriques.

Bill Russo, PDG d’Automobility, basé à Shanghai, a déclaré à CNBC que les chiffres “reflètent les problèmes persistants de la chaîne d’approvisionnement ainsi que le fait qu’ils se situent à l’extrémité supérieure de la fourchette de prix et avec l’affaiblissement de l’économie, les gens se tournent vers l’abordabilité et cela comprime certains des modèles les plus chers.”

Le mois dernier, Xpeng a déclaré qu’il prévoyait de livrer entre 29 000 et 31 000 véhicules électriques au troisième trimestre de l’année. Cette orientation a déçu les investisseurs.

Le président de Xpeng, Brian Gu, a déclaré que les orientations reflètent le fait que l’industrie entre dans une “saison relativement lente” et que le trafic dans les magasins est moindre en raison de la situation de Covid.

Yanan Shen, président de Li Auto, a déclaré lors d’un appel aux résultats le mois dernier que l’épidémie de Covid “avait gravement affecté” les chaînes d’approvisionnement de l’entreprise et qu’il restait “des perturbations et des difficultés”.

Shen a également déclaré qu’il y avait eu un ralentissement des prises de commandes pour son véhicule utilitaire sport phare Li ONE.

Li Auto a commencé à livrer sa nouvelle voiture L9 aux clients fin août. Et la société a déclaré qu’elle prévoyait de lancer et de livrer un grand SUV appelé Li L8 début novembre. Cela pourrait affecter les ventes de son Li ONE, selon Russo.

“Li a lancé de nouveaux produits majeurs avec les L9 et L8, ce qui a également un impact sur la demande des consommateurs pour Li ONE. Lorsque de nouveaux produits sortent, la demande pour l’ancien modèle en souffre souvent”, a déclaré Russo.

Pour stimuler la demande, la Chine a annoncé le mois dernier qu’elle prolongerait son exonération fiscale pour les achats de véhicules à énergies nouvelles jusqu’à la fin de 2023.

La concurrence continue de s’intensifier sur le marché chinois des véhicules électriques. Parallèlement aux nouvelles voitures de Li Auto, Xpeng prévoit de commencer les livraisons de son nouveau SUV G9 en octobre et de lancer deux nouveaux véhicules l’année prochaine.