Les livraisons de drones Amazon arrivent à Texas City avec l’expansion de Prime Air

Amazon a dit vendredi que ça commencerait livrer des colis aux résidents de College Station, Texasplus tard cette année, le deuxième emplacement aux États-Unis pour son service de livraison Prime Air et le dernier d’une expansion de la technologie qui a émergé cette semaine.

College Station, à environ 80 miles au nord-ouest de Houston, abrite Texas A&M University, qui a un programme de recherche sur les drones ça fait déjà plusieurs années. Le géant du commerce électronique a également annoncé en juin son intention de commencer les livraisons de drones à Lockeford, en Californie, près de Sacramento.

Amazon a aidé à lancer l’idée de livraison par drone avec l’annonce de Prime Air en 2013. Mais de nombreux défis ont ralenti l’arrivée de la technologie : sécurité, approbation réglementaire, navigation autonome, mauvais temps, coût et trouver un bon moyen de remettre les colis.

Maintenant, la livraison par drone reprend, promettant des délais de livraison d’une heure pour des milliers d’articles dans les entrepôts d’Amazon et d’autres options de concurrents de livraison par drone. Cette semaine, Zipline a annoncé des plans de livraison de colis médicaux près de Tacoma, Washington, et Alphabet’s Wing a lancé de nouvelles conceptions de drones pour des colis plus grands et plus petits. Avec partenaire DroneUp, Walmart prévoit de livrer des colis par drone en Arizona, Arkansas, Floride, Texas, Utah et Virginie moyennant des frais de livraison de 4 $. UPS, Flytrex, Manna et d’autres livrent également des colis dans le monde entier.

Après avoir testé de nombreux modèles, Amazon a opté pour des drones qui utilisent un design hexagonal et décollent verticalement. Ils s’inclinent en vol de sorte que certaines entretoises du cadre hexagonal deviennent des ailes qui génèrent de la portance et améliorent la portée. Ils volent à 400 pieds au-dessus du sol à des vitesses allant jusqu’à 50 mph transportant des colis jusqu’à 5 livres.

Les drones d’Amazon ont une portée de 15 km, soit environ 9 miles.

La Federal Aviation Administration des États-Unis a certifié les opérations d’Amazon, mais Amazon travaille avec la FAA et les autorités locales pour superviser ses projets Lockeford et College Station, a déclaré le porte-parole d’Amazon, Av Raichura Zammit.

Les drones de livraison peuvent inquiéter les personnes préoccupées par la sécurité, la confidentialité et le bruit.

Pour répondre à ce genre de préoccupations, Amazon a parlé aux résidents locaux et planifie des événements pour obtenir les commentaires de la communauté et leur montrer ce qui est prévu, a déclaré Zammit.