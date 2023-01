Les livraisons de crème glacée, de médicaments et de café par drone sont plus proches que vous ne le pensez

Sur une falaise au sud de San Francisco surplombant l’océan Pacifique, un moteur électrique fouette un drone construit par une startup Tyrolienne d’une rampe de lancement de catapulte à côté de moi et dans les airs lors d’un vol d’essai. L’avion, avec une conception à voilure fixe ressemblant à celle d’un avion conventionnel, se pilote vers le nord, planifie son approche en fonction de la direction du vent, effectue un virage rapide et largue une boîte de pansements, d’Advil et de Tums en parachute sur l’herbe quelques mètres devant moi.

Les livraisons de drones pourraient également entrer dans votre vie, à mesure que la technologie impliquée mûrit et s’étend au-delà de projets de test isolés. En 2023, les drones pourraient remplacer les camionnettes et votre propre voyage au magasin lorsque vous avez besoin de médicaments, de dîners à emporter, de batteries de perceuse sans fil ou de savon pour lave-vaisselle.

Aujourd’hui, Aile alphabétique les drones atteignent des centaines de milliers de personnes en Australie, en Finlande et au Texas et étendront son service en 2023, selon Jonathan Bass, qui dirige le marketing pour l’entreprise. “Je m’attendrais à ce que ceux-ci atteignent des millions”, a-t-il déclaré à propos du nombre de personnes que Wing pourra atteindre.

La livraison par drone pourrait offrir un nouveau niveau de commodité et d’immédiateté lorsque vous voulez une tasse de café ou avez besoin de médicaments. Cela pourrait réduire le trafic et réduire les émissions de carbone. Et cela pourrait aider à verrouiller nos habitudes pandémiques de commander des choses que nous nous sommes déjà aventurés dans le monde réel pour ramasser.

Amazon a présenté pour la première fois la livraison par drone il y a 10 ans avec le lancement de son projet Prime Air, que certains critiques ont qualifié de coup de pub. Et bien qu’il y ait eu des défis avec la technologie, la confidentialité et les réglementations, cela change.

Des entreprises comme Drone express, Matternet, DroneUp et Manne tous sont actifs. Le résultat a été des options de livraison par drone pour de nombreux résidents du Texas, de la Californie, de la Virginie, de l’Ohio, de la Géorgie, de l’Utah, de la Caroline du Nord et de l’Arkansas. Les opérations internationales arrivent également à maturité, avec des réglementations accommodantes en Europe, des opérations à grande échelle en Australie et les six années d’expérience de Zipline en matière de livraison de produits médicaux au Rwanda et Ghana. Des entreprises comme DoorDash, Walmart et Kroger concluent des accords avec des sociétés de livraison de drones pour mettre les produits entre les mains des clients.

Les livraisons par drone resteront l’exception plutôt que la règle pour la plupart d’entre nous. Mais la technologie a commencé à remplir sa promesse.

À quoi ressemblent les livraisons par drone

Vous commandez généralement des produits pour la livraison par drone via le détaillant ou le restaurant, la société de livraison elle-même ou un service comme Doordash.

Bobby Healy, directeur général de la société irlandaise de livraison de drones Manna, s’attend à ce que les sociétés de livraison passent généralement à l’arrière-plan comme vous ne vous en souciez généralement pas si un colis arrive par FedEx, UPS ou le service postal américain. “Dans la livraison par drone, vous allez propulser les grandes marques – les épiceries, les grandes chaînes de restaurants.”

Manne



Manna livre des produits d’épicerie et du café auprès de détaillants locaux. Zipline livre des produits pharmaceutiques que les clients commandent via Intermountain Healthcare dans l’Utah et via Walmart dans l’Arkansas, par exemple. Drone Express livre les pizzas Papa John’s – mais pas de boissons – en Géorgie. Les drones Wing livrent des produits de Walgreens près de Dallas et Fort Worth, Texas. Amazon livre ses propres commandes par drone au Texas et en Californie.

Il y a généralement des frais de livraison impliqués. Manna facture environ 4 à 5 dollars pour vous offrir une tasse de café ou des produits d’épicerie dès que possible. Les applications de commande vous tiennent au courant de l’arrivée de votre commande, à l’instar des services basés sur les véhicules tels que DoorDash, GrubHub et Uber Eats.

Les drones n’atterrissent généralement pas dans votre jardin, mais restent en l’air pour minimiser les problèmes de sécurité et de bruit. Les drones Zipline, par exemple, volent à 300 à 400 pieds au-dessus du sol et déposent des colis dans des boîtes rembourrées ralenties par un petit parachute dans un endroit de la taille de deux places de stationnement. Wing et Manna abaissent leurs colis avec une attache, tandis qu’Amazon les laisse tomber d’une hauteur d’environ 15 pieds.

“Il livre en 10 minutes”, a déclaré Beth Flippo, PDG de Drone Express, à propos d’un test près de Dayton, Ohio, avec la chaîne d’épicerie Kroger. “Les gens sortaient en pyjama. Ils ne savaient pas que ça arriverait aussi vite.” La crème glacée était le plus gros vendeur, a-t-elle ajouté.

La plupart des drones sont autopilotés, avec des fonctionnalités de sécurité telles que des composants redondants et un comportement de retour à la maison en cas de problème. Les drones se pilotent généralement de manière autonome mais sous la surveillance d’observateurs humains aux États-Unis.

Plans d’expansion de la livraison par drone

Les entreprises de livraison de drones sont méfiantes quant aux détails, mais toutes s’attendent à étendre leurs opérations cette année.

“Nous espérons d’ici la fin de 2023 avoir des centaines d’emplacements”, a déclaré Flippo, une expansion reposant sur la certification de ses drones par la Federal Aviation Administration. Parce que chaque entreprise aurait son propre site de lancement, une ville pourrait bien avoir plusieurs sites, mais cela signifie toujours beaucoup de clients potentiels de livraison de drones. “A moins de trois miles de chaque Kroger, vous atteignez 100 millions de personnes”, a-t-elle déclaré, et L’acquisition par Kroger de son rival Albertson signifierait encore plus.

Stephen Shankland/Crumpe



DroneUp, une autre startup de livraison, se développe également. “Nous respectons notre engagement avec notre partenaire Walmart d’ouvrir 34 centres de livraison dans six États, apportant la livraison par drone à 4 millions d’Américains”, a déclaré le PDG Tom Walker dans un communiqué. Il s’étend également à d’autres services de drones, comme les enquêtes sur les chantiers de construction, la photographie immobilière et l’assistance aux réclamations d’assurance. Il prévoit de former plus de 1 000 pilotes de drones en 2023 à son Académie de vol DroneUpcontre 170 en 2022.

Zipline prévoit également de poursuivre sa croissance. En 2022, il a effectué environ 215 000 livraisons, plus que les cinq années précédentes combinées, et en 2023, il s’étendra à de nouveaux marchés, ajoutera de nouveaux services et essaiera d’atteindre de nouveaux clients, a déclaré Irene Scher, qui dirige go-to- travail de marché aux États-Unis. Le passage des inserts en plastique à des zones de déformation plus compactes augmentera le volume de chargement et doublera presque le poids de la charge utile que ses drones peuvent transporter cette année également.

Progrès et problèmes réglementaires de livraison de drones

Vous ne pouvez pas simplement installer un centre de distribution de drones dans un parking ou sur le toit d’un magasin et transporter les produits aux clients. La FAA s’est efforcée d’équilibrer les livraisons de drones avec d’autres utilisations de l’espace aérien.

Les règles de l’espace aérien américain remontent à l’époque pionnière de l’aviation, accueillant les amateurs avec des Cessnas monomoteurs et des dépoussiéreurs pulvérisant des champs. La plupart des aéronefs sont équipés de balises radio appelées transpondeurs qui sont essentielles à un système de navigation par satellite et de sensibilisation à l’espace aérien appelé ADS-B. Cela rend la sécurité beaucoup plus facile pour les drones, mais tous les avions n’en ont pas.

La FAA a réuni un groupe pour étudier les vols de drones au-delà de la ligne de visée visuelle – BVLOS – pour tenter de résoudre les problèmes d’espace aérien auxquels l’industrie de la livraison de drones est confrontée alors qu’elle tente de s’étendre à des opérations à grande échelle qui n’ont pas besoin de surveillants visuels. Leur recommandation pour les zones de basse altitude : obliger les aéronefs sans transpondeur à céder le passage aux droneset obligent les drones à céder le passage aux avions équipés de transpondeurs.

Les entreprises de drones aiment l’idée.

Zipline s’attend à ce que la FAA montre des progrès en 2023 pour adopter certaines des recommandations. “Cela démontrera qu’il existe une voie réglementaire vers ce type d’échelle”, a déclaré Okeoma Moronu, responsable des affaires réglementaires de l’aviation mondiale chez Zipline.

Les choses sont très différentes au Rwanda et au Ghana, où Zipline peut piloter des drones sans observateurs visuels. Et en Europe, les régulateurs ont en fait une longueur d’avance sur les sociétés de livraison de drones, a déclaré Manna’s Healy, grâce aux règles entrées en vigueur le 1er janvier qui rendent les vols automatisés à plus grande échelle plus réalisables.

“Il devient si noir et blanc et simple de partager l’espace aérien avec des concurrents et des non-concurrents. J’espère que les États-Unis suivront cette approche”, a déclaré Healy. Ce simple espace aérien est essentiel aux plans d’expansion de Manna. “En 2024, nous voulons faire un million de vols par jour.”

Plus qu’une simple gratification instantanée

Il existe de plus fortes incitations à la livraison de drones que d’aider simplement les clients qui veulent une crème glacée tout de suite.

Des études ont montré les avantages pour la santé de la livraison de sang et de vaccins par Zipline au Rwanda, le pays où elle a fait ses débuts. Par exemple, un drone délivrant des transfusions sanguines est beaucoup plus simple et moins cher que le pavage des routes dans les régions éloignées. Et une étude dans The Lancet a révélé que les livraisons de sang par drone au Rwanda étaient souvent plus rapides que la livraison traditionnelle aux États-Unis et que les produits sanguins dans les hôpitaux expiraient 67 % de moins.

Carnegie Mellon/motif



Les avantages climatiques sont également réels, puisque l’alternative aux drones est souvent un camion de livraison ou une personne seule se rendant au magasin. Cela consomme plus d’énergie qu’un drone, même avec des véhicules électriques efficaces. La seule chose de mieux, a conclu Manna, était un vélo électrique.

Les drones de livraison émettent 84 % moins de gaz à effet de serre que les camions diesel et 31 % de moins que les camionnettes électriques, selon une étude menée par des chercheurs de Carnegie Mellon en août. Utilisé à grande échelle dans le Dallas-Ft. Zone de valeur, les drones pourraient réduire les émissions de carbone dans l’atmosphère de 49 kilotonnes par an, conclut une étude du cabinet de conseil Accenture. Les drones réduisent également les embouteillages.

UNE Étude Virginia Tech 2020souscrite par Wing, a également trouvé des avantages économiques, comme la réduction du temps de trajet pour les clients et l’élargissement de la portée des entreprises à de nouveaux clients.

La confidentialité, le bruit, la sécurité et le ciel encombré restent des problèmes auxquels les entreprises de drones s’attaquent. En règle générale, cependant, des incidents comme un Drone d’aile atterrissant sur des lignes électriques et coupant le courant à 2 000 Australiens sont inhabituels, et les exigences de certification pour les pilotes, les procédures et les aéronefs sont conçues pour assurer la sécurité de l’espace aérien.

Ce genre de problèmes explique pourquoi vous ne voyez pas d’essaims de drones survoler les banlieues aujourd’hui. Mais compte tenu des progrès des sociétés de livraison de drones, ne soyez pas surpris de les voir demain.