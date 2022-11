Les livraisons d’avions de Boeing ont chuté en octobre en raison d’un défaut de fuselage du 737

Boeing Les livraisons d’avions en octobre ont chuté par rapport au mois précédent après qu’un défaut de fuselage de son best-seller 737 Maxes a retardé les livraisons de nouveaux avions.

Boeing a livré un total de 35 avions en octobre, contre 51 en septembre. Parmi ceux-ci, 22 étaient 737 Max.

L’unité d’avions commerciaux du constructeur basé en Virginie avait déclaré aux investisseurs que la faille aurait un impact sur ses chiffres de livraison pour le mois.

“Nous nous en remettrons rapidement”, a déclaré Stan Deal, directeur général de l’unité d’avions commerciaux de Boeing, lors d’un événement destiné aux investisseurs la semaine dernière. “Nous pouvons augmenter et nous récupérerons pour nos livraisons à la fin de l’année, mais cette qualité défavorable que nous devons gérer en dehors du système a eu un impact.”

Boeing fabrique environ 31 des 737 par mois. La semaine dernière, il a déclaré aux investisseurs qu’il prévoyait de livrer entre 400 et 450 de ses 737 l’année prochaine, contre environ 375 avions cette année.

La société a enregistré des commandes pour 122 de ses 737 avions Max en octobre auprès de transporteurs, notamment Alaska Airlines et la société mère de British Airways, International Consolidated Airlines Group.

Les problèmes de chaîne d’approvisionnement et les pénuries de main-d’œuvre ont empêché le fabricant d’augmenter davantage sa production, un problème qui a également touché son rival Airbus, tout comme les voyageurs reviennent en masse. JetBlue et Uni font partie des compagnies aériennes qui se sont plaintes des retards de livraison des avions.

Boeing a présenté la semaine dernière un plan de relance pour les investisseurs et les analystes qui prévoient un retour à des ventes annuelles d’environ 100 milliards de dollars d’ici le milieu de cette décennie. Le PDG Dave Calhoun a déclaré que la société pourrait introduire un nouvel avion, mais pas avant le milieu de la prochaine décennie, car les progrès de la technologie des moteurs ne justifient pas encore une réduction suffisante du carburant pour attirer les acheteurs.

La société est en difficulté depuis deux accidents mortels du 737 en 2018 et 2019, la pandémie de Covid-19, des défauts de fabrication qui ont interrompu les livraisons de ses 787 Dreamliners et des problèmes dans son unité de défense, notamment des retards et des dépassements de coûts des deux 747 qui sont devrait éventuellement servir d’Air Force One.