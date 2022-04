Les livraisons d’armes sont acheminées vers l’Ukraine

Mercredi, les États-Unis ont promis 800 millions de dollars supplémentaires d’armes pour l’Ukraine alors que l’invasion russe entre dans son troisième mois et que les forces russes menacent de prendre la ville méridionale de Marioupol et de marteler la capitale Kiev avec des frappes de missiles.

L’armée ukrainienne a fait un usage impressionnant des armes fournies par les membres de l’OTAN avant l’invasion et au cours des dernières semaines, notamment des lanceurs de missiles portables et de l’artillerie. Malgré l’armement supérieur de la Russie, les forces ukrainiennes ont pu profiter de la mauvaise planification et des erreurs tactiques des forces russes dans de nombreux cas pour conserver le contrôle de la plupart des principales zones de population. Cependant, le gouvernement ukrainien a réclamé des armes supplémentaires, en particulier des avions de combat, pour continuer à retenir les forces russes, ce que l’OTAN dans son ensemble a jusqu’à présent refusé de donner. La Pologne avait offert des avions de chasse au gouvernement ukrainien le mois dernier, mais le plan a été annulé après que les États-Unis sont intervenus pour l’arrêter.

La nouvelle promesse américaine devrait inclure certains avions, a rapporté Reuters jeudi, mais pas les avions de combat que l’Ukraine a demandés pour repousser la puissance aérienne russe ; au lieu de cela, 11 hélicoptères Mi-17 de fabrication russe, initialement destinés aux forces américaines en Afghanistan avant le départ chaotique de l’été dernier, ont été affectés à l’Ukraine. Bien qu’ils ne soient pas aussi agiles que les avions de combat, tels que les MiG-29 ou les F-16, certaines variantes du Mi-17 peuvent être équipées de missiles antichars et d’autres armes pour attaquer les forces terrestres et aériennes russes. Les États-Unis ont déjà fourni cinq hélicoptères Mi-17 en Ukraine plus tôt cette année.

De puissants systèmes d’armes comme des obusiers – essentiellement des canons de campagne portables qui peuvent tirer des projectiles sur de longues trajectoires, y compris des munitions à guidage de précision – sont également dirigés vers l’Ukraine, ainsi que des véhicules blindés de transport de troupes et d’autres véhicules, des centaines de munitions portables pour drones Switchblade, des millions de cartouches de munitions , et une variété d’autres systèmes de défense et équipements de protection, ont également été réservés à l’Ukraine. Le Pentagone a confirmé dimanche à Vox que des livraisons d’armes étaient déjà en cours, bien qu’un porte-parole n’ait pas donné de détails et n’ait pas répondu aux questions sur les hélicoptères. en particulier, y compris le modèle spécifique que les États-Unis enverraient à l’Ukraine.

Les nouvelles armes offrent de nouveaux avantages et défis

« Ils reçoivent une grande quantité de ce dont ils ont besoin », a déclaré dimanche à Vox Rita Konaev, directrice associée de l’analyse au Centre pour la sécurité et les technologies émergentes de l’Université de Georgetown, malgré les appels continus de l’Ukraine pour que des avions de chasse contrent l’armée de l’air russe. « C’est du jamais vu. Nous n’avons pas vu autant [weaponry] de ce calibre, aussi rapide.

Les obusiers, en particulier, ainsi que les véhicules blindés, figuraient sur une liste de souhaits des armes dont les forces armées ukrainiennes ont désespérément besoin pour conjurer les forces russes alors que les combats se concentrent dans le sud-est, dans la région du Donbass. Cet équipement représente une augmentation significative des capacités alors que l’Ukraine tente de repousser les forces russes, a déclaré à Reuters John Spencer, expert en guerre urbaine au Madison Policy Forum. « Vous avez besoin de ces armes plus grosses et plus puissantes … pour correspondre à ce que la Russie apporte pour essayer de prendre l’est de l’Ukraine », a-t-il déclaré.

La Russie devrait intensifier les combats dans le Donbass à l’est dans les jours et les semaines à venir, ce qui rendra cruciale la livraison rapide des nouvelles armes et équipements. Une victoire russe semble imminente à Marioupol, que les forces russes ont bombardé et coupé l’accès aux produits de première nécessité et à l’aide humanitaire pendant des semaines, et ils pourraient utiliser les mêmes tactiques brutales pour revendiquer d’autres villes ukrainiennes. Avec ce changement à l’esprit, le porte-parole John Kirby a déclaré mercredi aux journalistes que le Pentagone envoyait le nouveau paquet d’armes aussi rapidement que possible.

« Vous nous avez vus partir du moment où le président autorise le retrait jusqu’à ce que les premières expéditions commencent réellement à atterrir dans la région, cela peut prendre aussi peu que quatre à cinq jours », a déclaré Kirby. « Et puis encore quelques jours … une fois qu’ils seront là pour être traités et effectivement entre les mains des forces de première ligne ukrainiennes », a déclaré Kirby aux journalistes, notant que bien qu’il y aurait des formalités administratives à respecter concernant le nouveau paquet , « nous n’allons pas attendre, nous allons également commencer à mettre ces articles en route. Donc, nous allons littéralement commencer tout de suite.

Parce que certains des systèmes d’armes – à savoir les obusiers et les Switchblades – sont nouveaux pour les troupes ukrainiennes, il y aura une courbe d’apprentissage au milieu d’un conflit très actif. Cependant, Kirby a déclaré aux journalistes jeudi qu’il ne pensait pas que la formation des troupes ukrainiennes sur les nouvelles armes serait très utile ; en fait, certaines troupes ukrainiennes ont déjà été formées pour utiliser les Switchblades, selon le New York Times.

« Alors que certains de ces systèmes, le radar, les obusiers, nécessiteront une certaine familiarisation et une formation de base … ce n’est pas exorbitant », a-t-il déclaré. « Cela ne prendra pas longtemps. Cela ne nécessitera pas un grand bassin de stagiaires. Nous trouverons une solution. Nous essaierons d’offrir à un petit nombre d’Ukrainiens la possibilité de se familiariser avec ces systèmes. Mais nous ne pensons pas que ce sera une tâche onéreuse ou longue en temps ou en ressources.

Mais le nouvel engagement de l’administration Biden, à la fois dans les armes et dans une livraison et une formation en temps opportun, a suscité une réprimande de la Russie, comme l’a rapporté jeudi Karen DeYoung du Washington Post.

« Nous appelons les États-Unis et leurs alliés à mettre fin à la militarisation irresponsable de l’Ukraine, qui implique des conséquences imprévisibles pour la sécurité régionale et internationale », a averti une note diplomatique officielle remise par l’ambassade de Russie au département d’État américain.

Le Post a rapporté que la note pourrait signifier que la Russie a l’intention de commencer à attaquer les fournitures d’armes entrant en Ukraine ; jusqu’à présent, les forces russes ne l’ont pas fait, bien qu’elles considèrent les convois d’armes comme des cibles militaires légitimes. Il n’est pas non plus exclu qu’ils puissent attaquer des dépôts d’armes à l’extérieur des frontières de l’Ukraine, selon George Beebe, l’ancien directeur de l’analyse de la Russie à la CIA. « Beaucoup d’entre nous en Occident ont supposé que nous pouvions approvisionner les Ukrainiens vraiment sans limites et ne pas supporter de risque important de représailles de la part de la Russie », a-t-il déclaré au Post. « Je pense que les Russes veulent envoyer un message ici que ce n’est pas vrai. »

Les nouvelles armes peuvent-elles faire la différence ?

Une tournure plus positive de la note vient d’un haut responsable américain, qui a déclaré au Post que l’avertissement de la Russie est une indication que les expéditions d’armes des États-Unis et de l’OTAN vers l’Ukraine fonctionnent comme prévu.

« Ce que les Russes nous disent en privé est précisément ce que nous avons dit au monde publiquement – que l’aide massive que nous avons fournie à nos partenaires ukrainiens s’avère extraordinairement efficace », a déclaré le responsable. Alors que les armes américaines et de l’OTAN ont certainement joué un rôle important dans la défense ukrainienne – et ces nouvelles armes sont susceptibles de s’avérer efficaces dans cette nouvelle phase du conflit – il y a des facteurs de complication à prendre en considération lors de l’évaluation de l’efficacité de la nouvelle cache de des armes se rendant en Ukraine.

Tout d’abord, alors que les obusiers et l’équipement radar en particulier aideront les forces armées ukrainiennes à atteindre quelque chose qui se rapproche de la parité avec les forces russes en termes d’armement, c’est assez spécifique à ce théâtre, a déclaré Konaev. Étant donné que les combats se sont déplacés hors des centres urbains et dans des contextes plus «ouverts, ouverts», a-t-elle déclaré, «le matériel pourrait avoir une importance plus importante». Les forces ukrainiennes perdent l’avantage défensif qu’elles avaient dans les contextes urbains, et être en mesure de détecter et d’attaquer plus efficacement les systèmes d’armes russes pourrait donc constituer un avantage.

Mais encore une fois, cet avantage est contextuel, et même si les troupes ukrainiennes recevront une sorte de formation sur la façon d’utiliser les nouvelles armes, on ne sait pas quel type de soutien à la maintenance elles obtiendront. « Nous parlons de quantité et de type », a déclaré Konaev. « Nous ne parlons pas suffisamment de la capacité de survie de l’équipement. » Des éléments tels que les réparations, les pièces de rechange et les mises à niveau logicielles critiques sont essentiels pour s’assurer que l’équipement est durable et peut être utilisé de manière durable dans une guerre qui n’a pas de date de fin.

Moins excitant que les munitions de drones, les mines et les munitions – mais peut-être tout aussi critique – est l’équipement de protection que les États-Unis envoient. Malgré de lourdes pertes, la Russie peut théoriquement continuer à reconstituer ses troupes en Ukraine, si elle décide de le faire. « Nous ne savons pas à quoi ressemble le banc de l’Ukraine ; ils n’ont pas la capacité de reconstituer leurs forces », a déclaré Konaev à Vox. Maintenir les troupes ukrainiennes en vie et capables de se battre sera un élément essentiel de la poursuite de l’assistance.

Mais des questions plus larges – quels sont les résultats souhaités et réalistes de ce conflit, et à quoi devrait ressembler un partenariat stratégique à long terme pour soutenir l’Ukraine dans cette guerre – sont encore sans réponse. Hormis le triomphe de la démocratie sur l’autoritarisme, les objectifs stratégiques spécifiques et mesurables du soutien américain n’ont pas été clairement articulés. En d’autres termes, a déclaré Konaev, nous ne savons pas si l’objectif est pour l’Ukraine, « de gagner ? Lorsque? Comment? Et à quel prix ?

L’envoi d’armes est essentiel pour que l’Ukraine se défende contre une invasion russe injuste et dévastatrice ; c’est incontestable. Mais cela ne répond qu’à un besoin immédiat, et sa portée est étroite ; le soutien défensif ne résout pas la grande dévastation humanitaire que la Russie cause dans les centres de population dans le cadre de sa stratégie militaire. Les États-Unis et leurs alliés ont promis une aide humanitaire et économique, qui doit faire partie de leur soutien à long terme à l’Ukraine. Dans l’immédiat et à long terme, les armes ne sont pas le seul besoin critique ; la nourriture, le logement, les médicaments et les soins médicaux sont sans doute tout aussi importants pour la population ukrainienne et continueront de l’être longtemps après la fin des combats.