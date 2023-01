Les lits manquent à l’hôpital de Pékin alors que COVID apporte plus de malades

BEIJING (AP) – Les patients, pour la plupart des personnes âgées, sont allongés sur des civières dans les couloirs et prennent de l’oxygène alors qu’ils sont assis dans des fauteuils roulants alors que le COVID-19 se propage à Pékin, la capitale chinoise.

L’hôpital de Chuiygliu, dans l’est de la ville, était bondé de patients nouvellement arrivés jeudi. Au milieu de la matinée, les lits étaient épuisés, alors même que les ambulances continuaient d’amener les personnes dans le besoin.

Infirmières et médecins aux abois se sont précipités pour prendre des informations et trier les cas les plus urgents.

L’augmentation du nombre de personnes gravement malades nécessitant des soins hospitaliers fait suite à l’abandon par la Chine de ses restrictions pandémiques les plus sévères le mois dernier après près de trois ans de fermetures, d’interdictions de voyager et de fermetures d’écoles qui ont pesé lourdement sur l’économie et provoqué des manifestations de rue sans précédent depuis la fin des années 1980.

Cela survient également alors que l’Union européenne a “fortement encouragé” mercredi ses États membres à imposer des tests COVID-19 avant le départ des passagers en provenance de Chine.

Au cours de la semaine dernière, les pays de l’UE ont réagi avec une variété de restrictions envers les voyageurs en provenance de Chine, sans tenir compte d’un engagement antérieur à agir dans l’unité.

L’Italie – où la pandémie a fait des ravages pour la première fois en Europe au début de 2020 – a été le premier membre de l’UE à exiger des tests de coronavirus pour les passagers des compagnies aériennes en provenance de Chine, mais la France et l’Espagne ont rapidement suivi avec leurs propres mesures. Cela fait suite à l’imposition par les États-Unis d’une exigence selon laquelle tous les passagers en provenance de Chine doivent présenter un résultat de test négatif obtenu dans les 48 heures précédant le départ.

La Chine a mis en garde contre les «contre-mesures» si de telles politiques devaient être imposées dans tout le bloc.

Pourtant, le chef de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré mercredi qu’il était préoccupé par le manque de données sur les épidémies de la part du gouvernement chinois.

La Chine a cherché à faire vacciner une plus grande partie de sa population âgée, mais ces efforts ont été entravés par des scandales passés impliquant de faux médicaments et des avertissements antérieurs concernant les réactions indésirables aux vaccins chez les personnes âgées.

Les vaccins développés en Chine sont également considérés comme moins efficaces que les injections d’ARNm utilisées ailleurs.

The Associated Press