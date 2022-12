Les “listes noires secrètes” de Twitter exposées — RT World News

Une nouvelle enquête détaille la pratique des “interdictions fantômes” connues en interne sous le nom de “filtrage de la visibilité”

Twitter a créé une série de barrières et d’outils pour les modérateurs afin d’empêcher la tendance de tweets spécifiques et de sujets entiers, ou de limiter la visibilité de comptes entiers, selon la correspondance interne et les entretiens avec plusieurs sources de haut niveau au sein de l’entreprise.

Malgré les assurances publiques répétées des hauts responsables de Twitter que la société ne “interdiction de l’ombre” utilisateurs, surtout pas “basé sur des points de vue ou une idéologie politiques”, la pratique existait en fait sous l’euphémisme de “filtrage de la visibilité” selon le journaliste Bari Weiss, qui publié la deuxième tranche de la soi-disant ‘Fichiers Twitter‘ dans un long fil jeudi soir.

« Considérez le filtrage de la visibilité comme un moyen pour nous de supprimer ce que les gens voient à différents niveaux. C’est un outil très puissant. a déclaré un employé senior de Twitter, tandis qu’un autre a admis que “les gens normaux ne savent pas combien nous faisons.”

Les modérateurs de Twitter ont le pouvoir d’ajouter l’utilisateur à des catégories telles que “Liste noire des tendances” “Rechercher la liste noire” et “Ne pas amplifier” pour limiter la portée d’un tweet particulier ou la découvrabilité de l’ensemble du compte – le tout à l’insu des utilisateurs ou sans aucun avertissement.

Cependant, au-dessus des modérateurs communs se trouvait un autre “groupe secret” qui s’occupait des questions concernant “grand adepte”, “controversé” et d’autres utilisateurs notables. Connu comme “Politique d’intégrité du site, prise en charge de l’escalade des politiques”, l’équipe comprenait des cadres de haut niveau tels que l’ancien responsable juridique, politique et confiance, Vijaya Gadde, le responsable mondial de la confiance et de la sécurité, Yoel Roth et les PDG Jack Dorsey et Parag Agrawal.