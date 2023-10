Les listes électorales deviennent le nouveau champ de bataille pour la sécurité des élections alors que les détectives amateurs traquent la fraude.

SANTA FE, NM (AP) — Un groupe s’est fait passer pour des représentants du gouvernement, harcelant des habitants de New York à leur domicile et les accusant à tort d’enfreindre la loi, ont prévenu des responsables de l’État.

Mais ce qui ressemble à une escroquerie visant le portefeuille des gens fait en réalité partie d’une opération de restructuration visant une cible bien différente : les électeurs.

Les procureurs de l’État ont envoyé un ordre de cesser et de s’abstenir à un groupe appelé New York Citizens Audit exigeant qu’il mette fin à toute « tromperie illégale des électeurs » et « efforts d’intimidation ».

C’est le type de tactique qui préoccupe de nombreux responsables électoraux à travers le pays en tant que groupes conservateurs, certains ayant des liens avec des alliés des l’ancien président Donald Trump et motivé par fausses allégations de fraude généralisée en 2020, faire pression pour accéder et parfois publier les listes électorales de l’État, qui répertorient les noms, les adresses personnelles et, dans certains cas, l’enregistrement des partis. L’un des objectifs est de créer des bases de données en ligne gratuites pour les groupes et les individus qui souhaitent se charger eux-mêmes de tenter de détecter des fraudes potentielles.

Les listes pourrait se retrouver entre les mains de acteurs malveillants et les efforts individuels pour inspecter les listes pourraient priver les électeurs de leur droit de vote par le biais d’intimidations ou d’annulations d’inscriptions, ont averti les responsables électoraux de l’État et les défenseurs de la vie privée. Ils craignent que les bureaux électoraux locaux ne soient inondés de contestations concernant les listes électorales alors que ces agences se préparent pour les élections de 2024.

John Davisson, directeur du contentieux à l’Electronic Privacy Information Center, a déclaré que cette préoccupation reflète les intérêts concurrents sur les données des électeurs – la nécessité de protéger les listes électorales contre les attaques de cybersécurité et le désir de les rendre accessibles afin que les élections soient transparentes.

« Il n’est pas surprenant qu’il s’agisse actuellement d’un champ de bataille », a-t-il déclaré.

Allégations infondées de fraude électorale généralisée font partie de ce qui motive les efforts pour obtenir les rôles, conduisant à des poursuites judiciaires pour savoir s’il faut ou non transmettre les données dans plusieurs États, dont le Maine, le Nouveau-Mexique et la Pennsylvanie.

À New York, un avertissement de la commission électorale de l’État a précédé la lettre de cessation et d’abstention du bureau du procureur général de l’État. Des électeurs de 13 comtés ont été approchés à leur domicile ces dernières semaines dans le cadre d’un effort apparemment coordonné par des personnes se faisant passer pour des responsables électoraux, brandissant dans certains cas de fausses pièces d’identité, a indiqué le conseil. Les résidents ont été confrontés à propos de leur statut d’inscription sur les listes électorales et accusés de mauvaise conduite.

Dans un cas, des personnes portant des badges d’identification ont accusé une femme chez elle à Glens Falls d’avoir commis un crime en étant apparemment inscrite sur les listes électorales dans deux comtés, a déclaré le porte-parole du comté de Warren, Don Lehman. Mais la femme avait déjà déposé une demande de modification de son enregistrement et les solliciteurs utilisaient apparemment des informations obsolètes, a-t-il déclaré.

« Elle a été assez secouée par tout cela », a déclaré Lehman. « Elle n’a rien fait de néfaste. Soit ces gens ne comprennent pas cela, soit ils ne comprennent pas comment fonctionne le processus, mais il semble qu’ils soient plutôt accusateurs.»

Les procureurs de l’État n’ont trouvé aucune preuve que l’une des personnes contactées ait commis une fraude électorale ou tout autre type de crime, ont-ils déclaré dans leur lettre d’avertissement.

NY Citizens Audit a envoyé par courrier électronique une déclaration qualifiant d’« absurdes » les inquiétudes selon lesquelles ses enquêteurs auraient pu usurper l’identité d’un fonctionnaire ou harceler qui que ce soit. Au lieu de cela, le groupe a exhorté les responsables électoraux à enquêter sur « chacune de ces millions d’inscriptions présumées illégales ».

« Nous formons nos employés à faire du démarchage légal, et si jamais cela était vérifié, l’intimidation des électeurs serait totalement inacceptable et contraire à notre politique », a déclaré Kim Hermance, directrice de l’audit des citoyens de New York, dans le communiqué.

L’un des groupes les plus ambitieux, la Voter Reference Foundation, a été fondée après l’élection présidentielle de 2020 par le républicain Doug Truax de l’Illinois dans le but de publier en ligne les listes de chaque État. La base de données VoteRef.com comprend jusqu’à présent des informations provenant de 32 États et du District de Columbia et est gérée par Gina Swoboda, ancienne organisatrice de la campagne Trump 2020 en Arizona.

Un procès fédéral devrait commencer plus tard ce mois-ci. le combat du groupe pour accéder et utiliser la liste d’inscription des électeurs du Nouveau-Mexique.

Le groupe a également poursuivi la Pennsylvanie, qui a refusé de divulguer les informations et a déclaré que leur publication exposerait chaque électeur inscrit à un risque accru d’usurpation d’identité ou d’utilisation abusive de ses informations, a déclaré l’Office of Open Records de l’État.

Truax a refusé de parler à l’Associated Press, mais a déclaré dans un communiqué sur le cas de Pennsylvanie : « Nous traversons une crise de confiance en Amérique en ce qui concerne les résultats des élections, et la réponse est plus de transparence, pas moins. »

La responsable des élections au Nouveau-Mexique, la secrétaire d’État démocrate Maggie Toulouse Oliver, craint que de nombreux électeurs ne se retirent des listes d’inscription à mesure que leurs données personnelles sont publiées en ligne. Son bureau cite des demandes de renseignements par courrier électronique sur la manière d’annuler les inscriptions des électeurs lors d’un effort de sollicitation de courte durée mené par des militants électoraux l’année dernière dans le sud du Nouveau-Mexique.

« Les électeurs peuvent et doivent s’attendre à un degré raisonnable de confidentialité », a déclaré Toulouse Oliver, un démocrate. « Ce que fait Voter Reference, c’est dire : ‘Si vous avez des doutes sur l’élection et sur qui est inscrit sur les listes électorales et qui vote, voici les informations de chaque électeur.’ Sortez et découvrez par vous-même si ces personnes sont réelles.' »

La Voter Reference Foundation affirme que la loi fédérale est de son côté, citant les dispositions de divulgation publique de la loi nationale sur l’enregistrement des électeurs qui obligent les États à faire un effort « raisonnable » pour que les listes d’inscription soient exemptes de personnes décédées ou ayant déménagé. La fondation invoque également la liberté d’expression et le droit à une procédure régulière.

Presque tous les États interdisent l’utilisation ou le transfert des listes à des fins commerciales, tandis que plusieurs limitent l’accès aux candidats politiques, aux partis à des fins de campagne et à certaines activités gouvernementales.

En mars, le Nouveau-Mexique a interdit le transfert ou la publication des données des électeurs en ligne, avec des sanctions pénales et des amendes possibles de 100 dollars par électeur.

Les données de Virginie ont été supprimées de VoteRef.com après que les républicains et les démocrates se soient unis l’année dernière pour interdire la publication en ligne des inscriptions.

Dans le Maine, un différend juridique en cours sur la confidentialité et l’utilisation des listes électorales oppose les régulateurs électoraux de l’État à un groupe soutenu par les conservateurs qui met en évidence et plaide depuis une décennie ce qu’il considère comme des lacunes dans les systèmes électoraux. Il a rassemblé les listes électorales de plusieurs États.

L’État a toujours fourni des listes électorales aux candidats et aux partis politiques avant d’être poursuivi en justice en 2019 pour ne pas avoir fourni sa liste électorale à la Public Interest Law Foundation. En 2021, le gouverneur du Maine a signé un projet de loi autorisant la transmission des listes d’inscription des électeurs à des organisations supplémentaires, mais en stipulant qu’aucun nom d’électeur ne pourrait être publié d’une manière qui compromettrait la vie privée.

Les restrictions interfèrent avec la comparaison des listes entre États, a déclaré le président du groupe, J. Christian Adams, dont le procès contre l’État doit être débattu jeudi devant une cour d’appel fédérale de Boston. Adams, un républicain, a fait partie d’une commission convoquée par Trump après sa victoire en 2016 pour enquêter sur la fraude électorale. La commission a été dissoute sans aucune constatation de fraude généralisée.

La secrétaire d’État du Maine, Shenna Bellows, une démocrate, a déclaré que les résidents partageant des détails sur les électeurs, y compris leurs adresses, étaient une mauvaise idée.

« À une époque de complots et de mensonges sur nos élections, l’intégrité des informations des électeurs est extrêmement importante », a-t-elle déclaré. « Nous voulons nous assurer qu’aucun électeur ne soit ciblé, harcelé ou menacé en raison de sa décision de s’inscrire et de voter. »

___

Les rédacteurs d’Associated Press, David Sharp, de Portland, dans le Maine, et Marc Levy, de Harrisburg, en Pennsylvanie, ont également contribué à ce rapport.