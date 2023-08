Les listes d’attente du NHS atteignent un nouveau record malgré l’engagement de Rishi Sunak

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les listes d’attente du NHS ont atteint un nouveau record malgré l’engagement de Rishi Sunak de les réduire.

On estime que 7,6 millions de personnes attendaient de commencer le traitement hospitalier à la fin juin – contre 7,5 millions en mai, a déclaré le NHS England.

Il s’agit du nombre le plus élevé depuis le début des records comparables en août 2007.

Le Premier ministre a fait de la réduction des listes d’attente l’une de ses priorités pour 2023, promettant en janvier que « les listes tomberont et que les gens obtiendront plus rapidement les soins dont ils ont besoin ».

Mais loin de réduire les attentes, les listes continuent en fait de croître à un niveau jamais vu auparavant, suggèrent les derniers chiffres.

La semaine dernière, M. Sunak a accusé les actions revendicatives des médecins de son incapacité à combler l’écart.

Mais les groupes de réflexion sur la santé, notamment le King’s Fund et la Health Foundation, ainsi que des groupes comme les fournisseurs du NHS, ont toujours déclaré que le service de santé avait fondamentalement besoin de plus de financement pour apporter des améliorations.

Le gouvernement et le NHS England se sont fixé pour objectif d’éliminer toutes les attentes de plus d’un an d’ici mars 2025.

Selon cette mesure plus étroite, il y a eu de légers progrès, le nombre de personnes attendant plus de 52 semaines pour un traitement passant de 385 022 fin mai à 383 083 personnes fin juin.

Mais au rythme actuel de changement, cet objectif ne sera pas atteint.

Un objectif encore plus étroit, pour éliminer les attentes de 18 mois ou plus pour le traitement du NHS, a été manqué en avril de cette année. Au total, 7 177 personnes attendaient depuis plus de 18 mois en juin 2023, contre 11 446 fin mai.

Plus suit…