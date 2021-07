Les listes d’attente des hôpitaux pourraient atteindre 13 millions de patients si les blocages de Covid se poursuivent, prévient Sajid Javid

Les listes d’attente des HPITAUX pourraient atteindre 13 millions de patients si les blocages de Covid se poursuivent, a averti le nouveau secrétaire à la Santé.

Sajid Javid a déclaré que l’arriéré mettra « un temps considérable à se résorber », car le nombre record actuel de 5,3 millions de personnes en attente de traitement devrait plus que doubler dans les mois à venir.

Sajid Javid a averti que le nombre de personnes en attente de traitement à l’hôpital pourrait atteindre 13 millions Crédit : PA

Dans sa première interview depuis sa nomination, l’homme de 51 ans a déclaré au Telegraph que la pandémie avait aggravé les problèmes de santé « non-Covid ».

Il a déclaré que de nombreuses personnes avaient choisi de ne pas aller à l’hôpital par peur d’attraper le virus, mais a également blâmé une attitude « très britannique » de ne pas vouloir trop de pression sur le NHS.

Le mois dernier, la liste d’attente du NHS en Angleterre a atteint le « sombre jalon » de cinq millions pour la première fois depuis le début des records.

Plus d’un quart de million de Britanniques ont attendu plus d’un an pour commencer un traitement hospitalier, avec des rendez-vous repoussés par la pandémie.

Environ 385 490 ont dû attendre plus d’un an, avec 5,12 millions encore sur la liste d’attente fin avril.

Les experts ont averti que des retards de cette ampleur peuvent « coûter des vies », et la British Medical Association a déclaré que l’arriéré est « dangereusement proche de paralyser » les services de santé.

M. Javid craint maintenant que le nombre de patients en attente de traitement ne puisse plus que doubler après avoir reçu des données de modélisation « choquantes ».

Le NHS fait face à un énorme arriéré en raison de la pandémie Crédit : Getty

Il a déclaré: « Ce qui m’a le plus choqué, c’est quand on m’a dit que la liste d’attente allait s’aggraver avant de s’améliorer.

« Il est passé de 3,5 millions à 5,3 millions aujourd’hui, et j’ai dit aux responsables : qu’est-ce que vous voulez dire ? [by] bien pire », pensant que cela passe peut-être de 5,3 à six millions, sept millions.

« Ils ont dit non, ça va augmenter par millions… ça pourrait aller jusqu’à 13 millions.

« En entendant ce chiffre de 13 millions, cela a totalement concentré mon esprit, et ce sera l’une de mes principales priorités à gérer parce que nous ne pouvons pas l’avoir. »

M. Javid s’est engagé à faire preuve de « créativité » pour aider à éliminer l’impasse « le plus rapidement possible » comme l’une de ses « principales priorités ».

Cela inclura probablement l’augmentation du nombre de rendez-vous virtuels disponibles – en particulier pour les jeunes – et le recours aux hôpitaux privés pour fournir des soins financés par le NHS.

« Si payer des hôpitaux privés pour continuer à traiter les patients du NHS peut aider à éliminer l’arriéré et à garantir que les gens peuvent être vus beaucoup plus rapidement par le NHS en payant pour qu’ils s’adressent à un fournisseur indépendant, cela me convient », a-t-il déclaré.

Mais M. Javid craint que même avec ces mesures supplémentaires, la liste d’attente sans cesse croissante « prendra un temps considérable à se résorber ».

Le mois dernier, The Sun a révélé que les hôpitaux devaient préparer jusqu’à 12,2 millions de personnes nécessitant des interventions électives, notamment des opérations de la hanche, du genou et des yeux.

Et pour la première fois depuis le début des dossiers, les patients attendent plus de deux ans pour être hospitalisés.

Les recherches suggèrent que 2,4 millions d’opérations supplémentaires auront été annulées d’ici la fin de 2021.

Environ trois millions de personnes ont raté les dépistages du cancer pendant la pandémie, y compris le père bien-aimé de la star de Corrie, Kym Marsh, qui se bat pour sa vie après qu’un cancer de la prostate non diagnostiqué s’est propagé à son bassin, sa colonne vertébrale, ses côtes et ses jambes.

La star émotive a filmé une vidéo pour la BBC avec son père en phase terminale et a expliqué: «Papa savait que quelque chose n’allait pas, mais il sentait qu’il ne pouvait pas aller chez le médecin généraliste pendant ce temps. [the coronavirus pandemic] alors il est parti.

Pat Price de l’Imperial College de Londres et co-fondateur de CatchUpWithCancer a ajouté : « Les retards pour les patients atteints de cancer sont un désastre absolu.

« Des milliers de patients atteints de cancer risquent de mourir inutilement.

« Il n’est pas nécessaire que ce soit ainsi – nous avons besoin d’investissements sérieux et d’un plan national approprié, maintenant. »