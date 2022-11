Les listes d’attente des hôpitaux en Angleterre atteignent des records

Le nombre de personnes attendant de recevoir un traitement dans les services de santé publics d’Angleterre a atteint un niveau record de 7,1 millions de personnes, selon des chiffres officiels publiés jeudi.

Luttant pour éliminer les arriérés de la pandémie, le National Health Service (NHS) enregistre de longues attentes pour les tests – y compris pour le cancer – et les soins de routine et d’urgence.

La liste d’attente pour un traitement hospitalier a augmenté de 100 000 à 7,1 millions fin septembre – le chiffre le plus élevé depuis le début des enregistrements en août 2007.

Environ une personne sur 18 de la liste attend depuis plus d’un an un traitement hospitalier, bien que le nombre de personnes attendant 18 mois pour un traitement ait chuté de près de 60% en un an, a déclaré le NHS England.

Mais les services des accidents et des urgences signalent de nouveaux sommets dans le nombre de personnes devant attendre plus de 12 heures pour un lit après avoir déterminé qu’elles en avaient besoin.

La situation ne montre aucun signe d’amélioration immédiate, avec une grève des infirmières qui devrait augmenter la pression hivernale habituelle due à une augmentation des virus saisonniers tels que la grippe.

Le Royal College of Nursing a annoncé mercredi la première grève à l’échelle du Royaume-Uni en 106 ans d’histoire du syndicat en raison d’une crise du coût de la vie qui, selon lui, a laissé ses membres se débattre pour nourrir leur famille et payer leurs factures.

L’action revendicative devrait commencer avant la fin de l’année, les dates devant être annoncées prochainement.