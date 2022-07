Les listes d’attente d’asile à la frontière américaine frustrent et embrouillent les migrants

Les douanes et la protection des frontières américaines ont commencé à prendre 70 demandeurs d’asile par jour à San Diego fin avril – la moitié choisie par Al Otro Lado, qui donne la priorité à la durée d’attente des migrants, et l’autre moitié par Border Angels, qui a sélectionné des refuges pour migrants à Tijuana.

L’administration Biden dit qu’elle donne la priorité aux plus «vulnérables» – qui peuvent inclure les migrants LGTBQ, ceux qui ont des problèmes de santé graves ou ceux qui sont confrontés à un danger physique imminent au Mexique – mais les critères sont vagues et mystérieux pour beaucoup.

Les organisations non gouvernementales jouent un «rôle essentiel», en aidant à sélectionner les migrants et en communiquant avec les autorités américaines, a déclaré le commissaire du CBP, Chris Magnus, dans une récente interview.

Les États-Unis accordent certaines exemptions au titre 42, mais la règle a été appliquée de manière inégale selon la nationalité, les adultes célibataires et les familles du Mexique, du Guatemala, du Honduras et d’El Salvador étant les plus touchés.

Les migrants sélectionnés sur la liste d’Al Otro Lado sont généralement enregistrés il y a un an, a déclaré Soraya Vazquez, directrice adjointe du plaidoyer pour le bureau du groupe à Tijuana. Le groupe travaille également à distance avec des migrants à Piedras Negras et dans d’autres villes frontalières sélectionnées.

À Piedras Negras, Isis Peña, 45 ans, du Honduras, s’est inscrite sur la liste d’attente éphémère de Casa del Migrante le 29 avril. Lorsqu’elle est venue pour son entretien cinq jours plus tard, on lui a dit que les ouvertures pour demander l’asile n’étaient plus disponibles. “Nous voulions que quelqu’un nous donne de l’espoir”, a déclaré Peña, qui a ensuite traversé illégalement vers Eagle Pass avec ses fils de 19 et 20 ans et a été expulsée en vertu du titre 42.