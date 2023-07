Les listes complètes du match des étoiles de la MLB 2023 dévoilées

Les listes complètes du match des étoiles de la MLB 2023 ont été publiées dimanche après-midi. L’extravagance de baseball, qui sera diffusée sur FOX le 11 juillet à 20 h HE, se jouera au T-Mobile Park à Seattle, WA.

Voici les listes complètes des équipes américaines et nationales.

Titulaires de la Ligue américaine

C : Jonas Heïm , Rangers du Texas

1B : Yandy Diaz , Raies de Tampa Bay

2B : Marcus Semien , Rangers du Texas

SS : Corey Seager , Rangers du Texas

3B : Josh Jung , Rangers du Texas

DE: Juge Aaron , Yankees de New York

DE: Mike Truite , Les anges de Los Angeles

DE: Randy Arozarena , Raies de Tampa Bay

DH : Shohei Ohtani , Les anges de Los Angeles

Lanceurs de la Ligue américaine

RHP : Félix Bautista, Orioles de Baltimore

RHP : Yennier Cano, Orioles de Baltimore

RHP : Luis Castillo, Marins de Seattle

RHP : Emmanuel Clase, Gardiens de Cleveland

RHP : Gerrit Cole, Yankees de New York

RHP : Nathan Eovaldi, Rangers du Texas

RHP : Kévin Gausman, Blue Jays de Toronto

RHP : Sonny Gray, Jumeaux du Minnesota

RHP : Kenley Jansen, Boston Red Sox

RHP : Michel Lorenzen, Tigres de Détroit

LHP : Shane McClanahan, Raies de Tampa Bay

RHP : Shohei Ohtani , Les anges de Los Angeles

LHP : Framber Valdez, Astros de Houston

Réserves de la Ligue américaine

C : Salvador Pérez, Royals de Kansas City

C : Adley Rutschman, Orioles de Baltimore

INF : Bo Bichette, Blue Jays de Toronto

INF : Vladimir Guerrero Jr.., Blue Jays de Toronto

INF : Whit Merrifield, Blue Jays de Toronto

DE: Yordan Alvarez, Astros de Houston

DE: Adolis García, Rangers du Texas

DE: Austin Hays, Orioles de Baltimore

DE: Luis Robert Jr.., White Sox de Chicago

DH : Brent Rooker, Athlétisme d’Oakland

Titulaires de la Ligue nationale

C : Sean Murphy , Braves d’Atlanta

1B : Freddie Freeman , Dodgers de Los Angeles

2B : Luis Arraez , Marins de Miami

SS : Orlando Arcia , Braves d’Atlanta

3B : Nolan Arenado , Cardinaux de Saint-Louis

DE: Ronald Acuna Jr. , Braves d’Atlanta

DE: Corbin Carroll , Diamants de l’Arizona

DE: Mookie Bets , Dodgers de Los Angeles

DH : JD Martinez , Dodgers de Los Angeles

Lanceurs de la Ligue nationale

RHP : Alexis Diaz, Rouges de Cincinnati

RHP : Camilo Doval, Géants de San Francisco

RHP : Bryce Aîné, Braves d’Atlanta

RHP : Zac Gallen, Diamants de l’Arizona

RHP : Josiah Gray, Ressortissants de Washington

LHP : Josh Hader, Padres de San Diego

RHP : Mitch Keller, Pirates de Pittsburgh

LHP : Clayton Kershaw, Dodgers de Los Angeles

LHP : Justin Steel, Cubs de Chicago

RHP : Spencer Strider, Braves d’Atlanta

RHP : Marcus Stroman, Cubs de Chicago

RHP : Devin Williams, Brasseurs de Milwaukee

Réserves de la Ligue nationale

C : Elias Diaz, Rocheuses du Colorado

C : Will-Smith, Dodgers de Los Angeles

INF : Ozzie Albies, Braves d’Atlanta

INF : Pete Alonso, Mets de New York

INF : Matt Olson, Braves d’Atlanta

INF : Austin Riley, Braves d’Atlanta

INF : Dansby Swanson, Cubs de Chicago

DE: Nick Castellanos, Phillies de Philadelphie

DE: Lourdes Gurriel Jr.., Diamants de l’Arizona

DE: Juan Soto, Padres de San Diego

DH : Jorge Soler, Marins de Miami

