Les lisseurs chimiques peuvent causer le cancer de l’utérus chez les femmes noires

J’ai supplié ma mère pour deux choses pendant la saison de Noël quand j’avais neuf ans : une maison de poupée Barbie et une “permanente” – le terme familier que nous utilisions pour les relaxants. Nous n’avons pas compris alors qu’il y avait un différence majeure entre les deux.

Bien qu’hésitante au début, en tant que mère de quatre filles – Je suis le plus jeune – elle savait que ma supplication ne s’arrêterait pas tant que mes cheveux ne ressembleraient pas à ceux des filles de la boîte “Just For Me”.

Je n’ai découvert que récemment que ces modèles n’avaient pas les cheveux défrisés eux-mêmes.

Avant la fin des vacances de Noël, ce qui était autrefois un afro géant était droit comme un os et le long de mon dos comme je ne l’avais jamais vu auparavant.

Mes cheveux sont épais et grossiers, donc à l’époque, je supposais que la crème lissante chimique devait rester plus longtemps dans mes cheveux pour vraiment redresser les plis et les boucles.

Alors, quand ma mère m’a demandé si mon cuir chevelu brûlait, oui, ça l’était ! — J’ai poussé et j’ai tenu un peu plus longtemps pour m’assurer que ça marcherait vraiment.

Même à ce jeune âge, je pensais que la beauté était une douleur et qu’avoir les cheveux lisses était plus acceptable socialement – bien que personne dans ma famille ne me l’ait jamais dit.

Cette conviction a été réaffirmée pour moi ce lundi lorsque je suis entré à l’école et que les gens ont bien réagi à la longueur et à la raideur de mes cheveux.

J’ai pris des relaxants assez régulièrement pendant les six ou sept années qui ont suivi.

Ma mère, moi-même, nos amis et notre famille n’avions jamais pensé à la façon dont l’application de ces produits chimiques sur nos cheveux et notre cuir chevelu pouvait affecter notre santé physique.

Et nous ne le saurions que plus d’une décennie après mon premier défrisant et plus d’un siècle après le lissage chimique introduit dans la communauté noire au début des années 1900.