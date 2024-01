Les Lions tirent leurs paris en tant que favoris contre Bucs, pour la course au Super Bowl

Les Lions de Détroit ont eu une histoire misérable en séries éliminatoires. Mais ce ne sont pas les Lions de ton père, et cela se voit sur les marchés des paris.

Selon ESPN Stats & Information, depuis que le Nevada a légalisé les paris sportifs en 1949, le statut de favori consensuel de 6,5 points de Détroit pour le match de dimanche contre Tampa Bay est le plus élevé jamais enregistré en séries éliminatoires. Il surpasse les Lions en tant que favori à 4 points contre les Cowboys de Dallas lors de la ronde de division de 1970, un match que Detroit perdrait 5-0.

Bien que leur rôle favori de 6,5 points soit derrière Baltimore et San Francisco, donnant chacun 9,5 points lors de leurs affrontements en ronde de division, cela a mis du temps à venir pour les Lions.

“Ils n’ont pas été favoris en séries éliminatoires, c’est sûr, mais ils n’ont pas beaucoup participé aux séries éliminatoires”, a déclaré à ESPN Johnny Avello, directeur des courses et des opérations sportives de DraftKings. “L’équipe n’a tout simplement pas eu beaucoup d’occasions.”

C’est la première fois dans l’histoire de la franchise que les Lions organisent deux matchs éliminatoires en une seule série éliminatoire, et s’ils gagnent, ce sera la première fois depuis 1957 qu’ils remporteront plusieurs matchs éliminatoires. Ils sont l’une des quatre franchises de la NFL à ne jamais participer à un Super Bowl, avec Houston, qui a éliminé Cleveland et Jacksonville, qui ont raté les séries éliminatoires après un score de 1-5.

Comme les Browns lors de la ronde des wild-cards, les Lions sont les chouchous des paris publics alors que les fans encouragent l’équipe à enfin connaître le succès en janvier.

Chez BetMGM, Lions -6,5 a attiré 63 % des paris et 71 % du handle, la moneyline (-275) rapportant 47 % des paris et 73 % du handle. Chez PointsBet, Détroit remporte 81 % des gains en moneyline, ce qui, selon les paris sportifs, est de loin le plus important de toutes les équipes ce week-end. L’action a poussé la ligne à un demi-point du consensus d’ouverture de -6.

L’État du Michigan mène des actions de paris sur les Lions à travers le pays. Caesars rapporte que Détroit est la ligne d’argent la plus inégale et qu’elle est répartie en pourcentage par poignée et pari – à la fois dans le Michigan et dans tout le pays.

Chez ESPN BET dans le Michigan, les Lions -6,5 attirent 73,36 % des paris contre 49,85 % partout ailleurs ; la moneyline a vu 84,73 % des paris dans le Michigan, contre 66,74 % dans tous les autres États.

Les parieurs du Michigan pensent que les Lions peuvent aller jusqu’au bout et y mettent leur argent en force. Aux DraftKings du Michigan, depuis dimanche, Détroit a été l’équipe la plus pariée pour remporter le Super Bowl avec cinq fois plus de paris et quatre fois plus que n’importe quelle autre équipe ; les Lions sont l’équipe la plus mise pour remporter la NFC avec 10 fois la poignée et trois fois les paris.

Tout cela représente une énorme responsabilité pour les Lions pour les paris sportifs.

“Les Lions suscitent beaucoup d’intérêt de la part des parieurs du Michigan”, a déclaré Christian Cipollini, directeur commercial de BetMGM. “Détroit jouer plus de matchs est bon pour les paris sportifs, mais à terme, nous avons besoin que les Lions perdent.”

Le directeur adjoint du commerce de Caesars, Adam Pullen, a déclaré que même si la victoire des Lions au Super Bowl représenterait un « petit gagnant » pour le livre, leur victoire à la conférence serait un « handicap moyen ». Il en va de même pour PointsBet, qui rapporte que Détroit est son plus gros champion NFC.

Un aspect qui influence la confiance du public et la déférence des livres envers les Lions est l’énorme présence des entraîneurs sur le terrain. Selon ESPN Stats & Information, Detroit a une fiche de 35-17 contre l’écart en trois saisons sous Dan Campbell, le meilleur bilan de la NFL sur cette période. Campbell a une fiche de 39-25 contre l’écart dans sa carrière – dont 12 matchs en tant qu’entraîneur par intérim des Dolphins de Miami en 2015 – ce qui est la meilleure note de n’importe quel entraîneur depuis la fusion de 1970 avec au moins trois saisons.

“Ils fonctionnent comme un collectif, pas comme des individus, et je pense que cela leur convient ainsi qu’à l’entraîneur”, a déclaré Pullen. “L’entraîneur est la plus grande star de l’équipe. … Cela joue, je pense, à leur avantage.”