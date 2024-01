Les Lions signent le triple Pro Bowler Zach Ertz avant le match de championnat NFC contre les 49ers, selon le rapport

Getty Images



Ce n’est pas souvent qu’on voit un Équipe de la NFL faire une signature clé avant un match pour le titre de conférence, mais c’est exactement ce que font les Lions de Détroit cette semaine.

Selon sur NFL.com, les Lions vont recruter Zach Ertz. Le triple Pro Bowler a débuté sa saison avec les Cardinals, mais il a été coupé fin novembre après avoir demandé sa libération. Ertz est depuis lors agent libre, c’est pourquoi il est disponible pour signer avec les Lions.

Le joueur de 33 ans devrait commencer la semaine dans l’équipe d’entraînement, et si les choses se passent bien, il est très possible qu’il soit élevé dans la liste active pour le championnat NFC de dimanche contre les 49ers de San Francisco.

Les Lions étaient à la recherche d’une aide rapprochée après avoir perdu Brock Wright à cause d’une blessure à l’avant-bras lors de la victoire 31-23 de dimanche contre les Buccaneers de Tampa Bay. Wright, qui est l’ailier rapproché n ° 2 de la liste, a capté une grosse passe sur 29 verges lors de la victoire. Non seulement Wright est amoché, mais Sam LaPorta a également été blessé. La star recrue des Lions a eu une hyperextension du genou gauche au cours de la semaine 18 et il porte depuis lors un corset.

C’est une situation où il ne semble y avoir aucun inconvénient pour les Lions. Si Ertz arrive, mais n’est pas élevé dans la liste active, il apportera toujours avec lui une riche expérience en séries éliminatoires. L’ailier rapproché vétéran a participé aux séries éliminatoires cinq fois au total au cours de sa carrière, y compris une saison 2017 où il a remporté un super Bowl avec les Aigles. Au cours de ces séries éliminatoires, Ertz a capté 18 passes pour 192 verges et un touché.

Au cours de la saison 2023, Ertz a disputé sept matchs avec les Cardinals avant souffrant d’une blessure au quad cela a conduit l’Arizona à le placer dans la réserve des blessés. Avant de se blesser, Ertz a capté 27 passes pour 187 verges et un touché.

Bien qu’il n’ait disputé que sept matchs avec les Cardinals, l’un de ses plus gros matchs de l’année s’est déroulé contre les 49ers. Au cours de la semaine 4, Ertz a capté six passes pour 53 verges dans un match que les 49ers gagneraient 35-16. Les Lions seraient probablement ravis s’ils parvenaient à obtenir ce genre de production d’Ertz lors du match pour le titre NFC de dimanche. Ertz a capté au moins deux passes lors de chaque match qu’il a disputé cette saison, ce qui signifie qu’il devrait pouvoir contribuer s’il est sur le terrain.

Il s’agit d’une belle signature de la part d’une équipe des Lions qui vise à se rendre au Super Bowl pour la première fois de l’histoire de la franchise.