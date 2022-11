Les lions s’échappent au zoo de Sydney alors que les campeurs pour la nuit se précipitent vers la sécurité

Les campeurs ont été mis en sécurité après que cinq lions d’Afrique se soient échappés de leur enclos au zoo Taronga de Sydney.

Les lions ont ensuite été retrouvés à l’extérieur de la zone d’exposition principale et personne n’a été blessé.

Une enquête est en cours sur la façon dont les animaux ont réussi à s’échapper.

Le zoo Taronga de Sydney a précipité les personnes campant pendant la nuit dans le parc en lieu sûr après avoir découvert que cinq lions d’Afrique avaient réussi à s’échapper de leur enclos.

Le zoo a trouvé les lions – un mâle adulte nommé Ato et quatre petits – à l’extérieur de leur zone d’exposition principale tôt mercredi matin.

“Une clôture de six pieds les séparait du reste du zoo”, a déclaré Taronga dans un communiqué publié sur son site Internet.

“Le zoo a mis en place des protocoles de sécurité stricts pour un tel incident et des mesures immédiates ont été prises”, a-t-il poursuivi, et les personnes présentes sur le site – y compris le personnel et les invités de son programme “Roar and Snore” – ont été déplacées vers des “zones sûres”.

Des alarmes se sont déclenchées dans tout le zoo, qui se trouve sur la rive nord du port de Sydney et est réputé pour ses vues sur le pont et l’opéra.

“Ils sont arrivés en courant dans la zone de la tente en disant:” C’est un Code One, sortez de votre tente et courez, venez maintenant et laissez vos affaires “”, a déclaré Magnus Perri aux médias locaux alors que sa famille quittait Taronga.

Le zoo a déclaré qu’il avait fallu environ 10 minutes entre le moment où les lions avaient quitté l’exposition principale et l’intervention d’urgence.

Les cinq lionceaux de Taronga, Khari, Luzuko, Malika, Zuri et Ayanna, ont récemment eu un an. La lionne, Maya, est restée dans l’enceinte avec l’un des petits.

“Il s’agit d’un incident important et un examen complet est actuellement en cours pour confirmer exactement comment les lions ont pu sortir de leur exposition principale”, a déclaré le directeur exécutif du zoo, Simon Duffy.

Le lion ‘Maya’ reste à côté de son petit lors de son premier anniversaire au zoo de Taronga à Sydney le 12 août 2022. AFP SAEED KHAN / AFP

Personne ni animal n’a été blessé et le zoo a ouvert normalement plus tard mercredi.