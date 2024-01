Les Lions se tournent vers les 49ers après avoir évincé Bucs en séries éliminatoires

DETROIT — Le 21 janvier 2021, Dan Campbell a livré un message enflammé, connu sous le nom de discours des « rotules », lors de sa conférence de presse d’introduction d’une heure en tant que nouvel entraîneur des Lions de Détroit.

“Donc, cette équipe va être bâtie, nous allons vous donner un coup de pied dans les dents, n’est-ce pas ? Et quand vous nous frapperez, nous allons vous sourire”, a déclaré Campbell aux journalistes. “Et quand tu nous renverseras, on va se relever et, en montant, on va se mordre la rotule. D’accord ?”

Dimanche, exactement trois ans après la date de ce discours, Campbell a invité les Lions à célébrer une victoire 31-23 sur les Buccaneers de Tampa Bay au Ford Field, ce qui les a mis dans le match de championnat NFC pour la première fois en 32 ans.

“J’imaginais que nous aurions une chance de rivaliser avec les grands, et c’est là que nous en sommes”, a déclaré Campbell par la suite. “Tout ce que vous avez à faire, c’est d’entrer, et il s’agit de vous placer dans la meilleure position possible pour pouvoir avancer. Vous obtenez un match à domicile et peut-être un deuxième match à domicile, et maintenant, tout d’un coup, cela devient un peu plus difficile. Plus facile.”

Les Lions ont désormais remporté plusieurs victoires en séries éliminatoires au cours d’une saison pour la troisième fois seulement dans l’histoire de la franchise – rejoignant les saisons 1952 et 1957, lorsqu’ils ont remporté les championnats de la NFL (avant l’ère du Super Bowl). Détroit rendra visite aux 49ers de San Francisco avec le titre NFC en jeu dimanche prochain.

Sous la direction de Campbell, les Lions sont passés de l’une des pires équipes de la ligue en 2021 (3-13-1) à leur première apparition au titre de conférence depuis la campagne 1991. Ses joueurs font tapis tout en suivant son style de leadership.

“Je dois tout à cet homme, et je vais tout risquer pour lui, et maintenant je suis juste heureux de voir enfin où nous en sommes en ce moment”, a déclaré le joueur de ligne offensive des Lions Penei Sewell. “Et il nous reste beaucoup plus dans le réservoir, beaucoup plus de viande sur les os, c’est donc ce que nous visons.”

Le quart-arrière Jared Goff a déclaré que les Lions « ne sont pas là par accident », avec le personnel d’entraîneurs et le front office en place – un groupe qui comprend le directeur général Brad Holmes – aidant à façonner l’effectif.

“Je ne veux pas dire cela avec arrogance, mais nous nous attendions à gagner le premier match (lors de la ronde des wild-cards contre les Rams de Los Angeles), nous nous attendions à gagner ce match et maintenant nous allons disputer un match auquel nous nous attendions. affronter une très bonne équipe chez eux – et nous allons y arriver en espérant gagner”, a déclaré Goff. “Ce sera un match difficile, mais ce sera amusant.”

Les Niners ont débuté en tant que favoris à 7 points, via ESPN BET.

Au cours du seul quatrième quart contre Tampa Bay, Goff a complété 11 des 12 tentatives pour 131 verges avec une frappe marquante. Goff a terminé le match avec 287 verges par la passe et deux meilleurs touchés par la passe en carrière en séries éliminatoires, et il a reçu de grandes contributions de la classe de repêchage 2023 des Lions. Sam LaPorta, le 34e choix, a récolté 65 verges sur réception en neuf réceptions, le plus grand nombre par un ailier rapproché recrue dans un match éliminatoire de l’histoire de la NFL. Jahmyr Gibbs, le choix n ° 12, a donné aux Lions une avance de 24-17 avec 13:13 à jouer au quatrième sur un touché de 31 verges. Gibbs est devenu le deuxième joueur de l’histoire des Lions avec un TD précipité lors de matchs éliminatoires consécutifs (Doak Walker l’a également fait lors des matchs pour le titre de la NFL en 1952 et 1953), et le premier à le faire en une seule série éliminatoire. Gibbs s’est précipité sur 74 verges pour aller avec 40 verges sur réception.

Le secondeur des Lions Derrick Barnes a effectué une interception décisive contre le quart-arrière des Bucs Baker Mayfield sur une courte passe au milieu du terrain avec 1:39 à jouer dans le match qui a fait rugir les fans des Lions à Ford Field.

Campbell, un ancien ailier rapproché qui a joué trois saisons pour les Lions (2006 à 2008), pourrait comprendre leur enthousiasme. Il est désormais le huitième entraîneur différent depuis la fusion de 1970 à atteindre le match de championnat de conférence avec une équipe pour laquelle il a joué. Il a dit que ce moment n’était pas un moment qu’il tenait pour acquis.

“Ce n’est pas la première chose à laquelle vous pensez si vous allez à Los Angeles ou simplement en général”, a déclaré Campbell à propos de Détroit. “Vous avez le soleil, vous avez la plage, il se passe plein d’autres choses. Et ici, mec, ce sont des hivers rigoureux, l’industrie automobile, les cols bleus, les choses ne sont pas toujours faciles. Et je Pensez-y, c’est notre mission : vous voulez quelque chose dont la ville puisse être fière.

“Vous pouvez regarder ces gars et dire : ‘Mec, je peux soutenir ce gars. Je peux soutenir cette équipe. Je peux entrer en résonance avec ce groupe de gars. Ils sont plutôt salés. Ils n’abandonnent pas. Ils jouent dur.” .’ Et donc, j’ai l’impression que nous avons fait cela. Et je pense que ces gars-là, ils ont une parenté avec cette ville et cette région, et ils adorent ça, mec, et en fin de compte, c’est ce que vous voulez. Maintenant, dans un an , dans deux ans, nous allons peut-être nous faire huer ; c’est une toute autre affaire, cependant. Mais pour le moment, la vie est belle, et je suis heureux que nous puissions y parvenir.”