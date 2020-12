DETROIT: Quoi qu’il arrive pendant le reste de son mandat en tant qu’entraîneur par intérim de Detroit, Darrell Bevell a un souvenir qu’il peut chérir.

Les Lions ont remporté une victoire spectaculaire lors du premier match de Bevell aux commandes et se sont réunis dimanche pour une victoire de 34-30 à Chicago avec deux touchés en 2:18.

Pendant la majeure partie de cette saison, la rétention de la tête a été le problème de Detroit, donc cela semblait être un résultat cathartique pour les Lions de se remettre d’un déficit tardif.

C’était une très belle journée. Je ne sais pas si j’aurais pu mieux écrire le scénario, étant donné les défis auxquels nous avons été confrontés dans le jeu, la façon dont les garçons ont joué », a déclaré Bevell. «Je pense que ce qui m’a le plus rendu fier, ce sont les gens qui m’ont envoyé des textos et qui m’ont appelé, et des choses comme ça parlaient juste de ce à quoi ça ressemblait à la télé et du plaisir que les gars avaient.

S’amuser était une priorité pour les Lions (5-7) après ce qui semblait être des saisons de plus de deux sans joie sous l’entraîneur Matt Patricia. Detroit a lutté contre Chicago au début mais n’a pas abandonné. Matthew Stafford a conduit les Lions 96 verges en 2:15 pour réduire le déficit à trois. Puis Romeo a forcé Okwara à un échappé qui a donné à Detroit le ballon au Chicago 7.

Adrian Peterson l’a frappé à 5 mètres pour donner l’avantage aux Lions.

Je pensais que si je pouvais amener ces gars à jouer pour l’amour du jeu et comme s’ils étaient à nouveau des enfants de 10 ans, cela aurait un impact », a déclaré Bevell.

Les Lions ont encore quelques paris à jouer avec quatre autres matchs à jouer. Detroit n’est qu’à un match derrière une place d’après-saison dans la NFC, bien qu’il soit difficile d’investir trop dans les cotes des Lions en fonction de leurs performances à ce jour.

Les quatre derniers matchs de Detroit sont contre des équipes qui sont actuellement de .500 ou mieux, mais une victoire comme celle de dimanche dernier devrait permettre aux Lions de se sentir beaucoup mieux dans leur peau.

Après ce très long trajet en voiture, c’était comme: « D’accord, nous n’allons pas perdre cette chose. Nous avons confiance en la défense », a déclaré Matt Nelson. Quand Romeo a obtenu ces ventes massives, j’ai pensé, d’accord, nous gagnons définitivement cette chose maintenant. ‘

CE QUI FONCTIONNE

Stafford a lancé pour 402 verges et trois touchés. La démission de Patricia et du directeur général Bob Quinn a soulevé des questions sur la durée pendant laquelle Stafford restera au centre de Detroit, mais ce match lui a une fois de plus rappelé qu’il est le meilleur espoir de l’équipe cette saison pour faire bouger le ballon.

Il est ici depuis longtemps, et c’est un joueur très respecté dans cette équipe, a déclaré Bevell, qui était le coordinateur offensif de Detroit avant de prendre la relève en tant qu’entraîneur par intérim. «Je pense que dès le premier jour de mon arrivée ici, il était important de construire une bonne relation avec lui, avec une communication claire et claire. Vous devez construire cette confiance. Il faut travailler pour vraiment l’ouvrir. Je pense que c’est au bon endroit maintenant. Je suis super excité à ce sujet.

CE QUI A BESOIN D’AIDE

Le front défensif de Detroit a pris fin avec le gros chiffre d’affaires, mais les Lions ont également cédé 23 points en première période sur une attaque indéfinissable de Chicago. Les Bears étaient plus rapides que les Lions 140-60 et ont eu trois touchés au sol.

STOCK

Quintez Cephus a capté une passe de 49 mètres pour la première réception de touché du receveur recrue. Detroit a sorti Marvin Hall la veille du match, il y a donc place pour une autre menace profonde pour les Lions.

Bevell a également choisi Nelson pour sa performance.

Je pense que nous devons nous assurer de parler de l’arrivée de Matt Nelson, un joueur de ligne défensive converti, a déclaré Bevell. Entrer là-bas et Khalil Mack, le bloquer, et ne pas vraiment apparaître sur la feuille de statistiques, lui ou Robert Quinn, est un gros problème.

STOCK EN BAS

Kerryon Johnson n’a eu que trois porteurs pour 3 verges, les Lions comptant sur Peterson dans le match en cours. Johnson, qui en est maintenant à sa troisième saison, n’a pas été une grande partie de l’attaque ces derniers temps.

BLESSÉ

Le receveur Kenny Golladay (hanche) a raté son cinquième match consécutif, et les retours de flamme de D’Andre Swift (maladie) n’ont pas joué non plus. Le plaqueur Tyrell Crosby (cheville), le demi de coin Mike Ford (arrière) et le gardien CJ Moore (cheville) ont également été blessés.

NUMÉRO CLÉ 31. C’est le retour du quatrième trimestre pour Stafford, le nombre le plus élevé de la NFL depuis 2009.

PROCHAINES ÉTAPES

Les Lions accueillent ce week-end Green Bay, leader du NFC North, suivi d’un match avec une équipe du Tennessee à la tête de l’AFC Sud.

