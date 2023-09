Les Lions ressemblaient tout à fait à un prétendant lors de la victoire catégorique contre les Packers.

Carmen Vitali Journaliste NFC Nord

Les Lions de Détroit ressemblent à tout ce qu’ils étaient censés être.

Ils ont fait irruption dans Lambeau Field, pendant un court repos, pour un match aux heures de grande écoute du jeudi soir et ont absolument dominé l’équipe locale.

Les Lions ont désormais remporté leurs quatre derniers affrontements contre les Packers. Ils ont infligé à Aaron Rodgers sa dernière défaite à Lambeau et jeudi soir, à Jordan Love sa première.

À la demie, Detroit avait plus de points (27) que Green Bay n’avait de verges totales (21). Ils contrôlaient si entièrement le jeu que les fans des Packers huaient leur propre équipe.

Détroit a gagné 34-20 en remportant la ligne de mêlée des deux côtés du ballon. Offensivement, après une interception précoce par le quart Jared Goff, l’offensive a fait quelques ajustements et a décidé d’utiliser le porteur de ballon David Montgomery, qui est revenu de blessure avant le match de jeudi soir. Les Lions se sont également adaptés aux blessures qu’ils ont subies le long de la ligne ; avec Halapoulivaati Vaitai absent et Taylor Decker jouant sur blessure, Detroit a déployé de nombreux groupements à plusieurs bouts serrés pour aider ses joueurs de ligne et maintenir le jeu au sol.

Au premier semestre, les Lions ont eu un taux de réussite précipité de 55,5 %, selon Next Gen Stats. Ils ont totalisé 85 verges au sol après le premier quart seulement. Montgomery a inscrit deux touchés au sol avant la mi-temps. Sur l’un d’eux, le système de blocage était si complet que Montgomery est entré dans la zone des buts grâce aux blocages des ailiers rapprochés Sam LaPorta et Brock Wright ainsi que du receveur large Josh Reynolds.

Les Lions n’ont marqué qu’une seule fois en seconde période, mais ils s’étaient si bien préparés en première mi-temps que l’avance de 27-3 était suffisante pour les soutenir.

Défensivement, les Lions auraient pu être encore meilleurs. Après avoir subi seulement trois sacs au cours des trois premières semaines de la saison et avoir fait face au deuxième taux de pression le plus bas de tous les quarts de la ligue avant le match, le quart-arrière des Packers Jordan Love a été limogé cinq fois. Il a été frappé encore 11 fois. Les Lions ont réussi un taux de pression de 40 % sur la ligne offensive de Green Bay et sur Love. L’ailier défensif de deuxième année Aidan Hutchinson a enregistré son deuxième match consécutif avec plusieurs sacs, récoltant 1,5 sacs après en avoir enregistré deux lors de la victoire des Lions contre les Falcons lors de la troisième semaine.

Encore plus encourageant semble être l’émergence du plaqueur défensif Alim McNeill, qui a ajouté son propre sac. Cela semble être la saison très attendue pour le joueur de ligne intérieure. Associé à Isaiah Buggs, qui joue également un football inspiré, enregistrant lui-même un sack, la ruée vers les passes de Détroit semble imparable. La pression intérieure rend la vie facile à des gars comme Hutchinson et même John Cominsky, et oblige les lignes offensives adverses à prendre des décisions difficiles.

Green Bay a décidé de rendre les choses intéressantes en seconde période. Love a conçu un touché de 12 jeux et 86 verges et une conversion de deux points plus tard, les Packers ont réduit l’avance de Detroit de 27-3 à 27-11. Lors de la possession suivante des Packers, Love a de nouveau amené son équipe dans la zone des buts et l’a couru lui-même à neuf mètres. La conversion en deux points a échoué, mais Green Bay était revenu à 27-17 au début du quatrième quart-temps (même s’ils ont volé un jeu lorsque le chronomètre a atteint zéro au troisième quart-temps).

Mais les Lions n’ont pas reculé. Et malgré le fait que CJ Gardner-Johnson soit dans la réserve des blessés, que le demi de coin Emmanuel Moseley ne soit pas en mesure de jouer et que la sécurité Kerby Joseph soit également absente, le secondaire de Détroit a complété l’unité à l’avant. Le demi défensif recrue Brian Branch est entré et sorti du match en raison de sa propre blessure, mais cela n’avait pas d’importance. Le cornerback Jerry Jacobs s’est retrouvé avec non pas une mais deux interceptions de Love, doublant ainsi son total de la saison. Jacobs a arraché le premier hors des airs après un pourboire du secondeur Alexander Anzalone. Mais le deuxième était entièrement Jacobs et a scellé le match pour les Lions alors que les Packers s’efforçaient d’obtenir l’un des deux scores nécessaires pour revenir au quatrième quart. Jacobs est devenu le premier demi de coin des Lions à réaliser deux interceptions à Green Bay depuis Dick LeBeau en 1968.

La saison dernière, c’est la défense qui a retenu les Lions, en particulier la défense contre la passe. Maintenant, c’est grâce à eux que les Lions gagnent des matchs. Ils ont limité les Packers à seulement 15 premiers essais. Ils n’ont autorisé que trois conversions de tiers sur 11 tentatives. Green Bay n’a réussi que 27 verges au sol dans un match qui a vu le retour d’Aaron Jones. Détroit a enregistré huit plaqués pour défaite.

L’offensive compte en moyenne 26,5 points par match cette saison, ce qui est bien inférieur aux 35 points par match qu’elle avait en moyenne au cours des quatre premiers matchs de 2022, mais maintenant, c’est suffisant. La défense tient sa part du marché.

Et à cause de cela, Detroit est le concurrent que ses fans espéraient voir – avec un peu de fanfaronnade aussi.

Carmen Vitali couvre la NFC Nord pour FOX Sports. Carmen a déjà fait des arrêts avec The Draft Network et les Tampa Bay Buccaneers. Elle a passé six saisons avec les Bucs, dont 2020, qui a ajouté le titre de championne du Super Bowl (et participante au défilé de bateaux) à son curriculum vitae. Vous pouvez suivre Carmen sur Twitter à @CarmieV .