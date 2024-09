Les Lions refusent de rompre dans la bataille des prolongations contre les Rams

DETROIT — L’un des plus grands compliments que l’on puisse faire à l’organisation des Lions de Détroit est qu’elle n’est plus notée selon une courbe.

Les victoires morales ? C’est du passé. Les gratifications après des défaites écrasantes et serrées ? C’est fini aussi. Gagner engendre des attentes, de la pression, de nouveaux standards et un niveau de jeu auquel on est habitué et auquel on est tenu. C’est tout ce qui accompagne le fait d’être le prétendant que ces Lions croient être.

Mais une chose ne disparaîtra jamais ? Le sentiment qui suit une victoire durement gagnée. Un peu comme celle de dimanche contre les Los Angeles Rams en prolongation.

Une sacrée belle victoire pic.twitter.com/FLQf8dHd9C — Lions de Détroit (@Lions) 9 septembre 2024

« Une victoire est une victoire », a déclaré l’entraîneur en chef des Lions Dan Campbell à son équipe après la victoire 26-20 de Détroit sur Los Angeles. « Cette équipe nous a donné tout ce qu’elle avait, mec. Ils l’ont fait. Ils nous ont tout donné, mec. Et il faut leur rendre hommage. … Mais le fait est que, mec, c’est difficile de nous briser maintenant. En fait, vous n’y arriverez pas. »

Les suites sont rarement meilleures que l’original. Compte tenu de ce qui s’est passé il y a seulement huit mois sur ce même terrain, on ne pouvait pas s’attendre à ce qu’un jeu comme celui-ci atteigne un tel niveau, même avant la saison sans doute la plus attendue de l’histoire de cette franchise.

Cette victoire 24-23 en playoffs contre les Rams a exorcisé les démons. Elle a fait couler des larmes sur les visages des habitants de l’État du Michigan et d’ailleurs. Les habitants de cette ville ont souhaité que leurs proches disparus soient là pour assister à cet événement avec eux. Et surtout, elle a insufflé une nouvelle vie à cette organisation, en faisant savoir à la ligue que les Lions étaient arrivés.

Ce que nous avons vu dimanche soir était une continuation de la séquence de janvier, sous d’autres aspects. Les Lions organisaient un match télévisé à l’échelle nationale en prime time pour lancer la saison. Un segment d’avant-match de l’émission mettait en vedette Calvin Johnson, membre du Temple de la renommée, qui racontait l’année écoulée et celle à venir. Tout cela alimente ce que sont devenus les Lions – une équipe avec des attentes d’être une prétendante. Ils ne se faufilent plus sur personne.

En tant que tel, il y aura plus de contrôle. Plus de regards. Vous allez obtenir le meilleur de tout le monde, semaine après semaine. Et si vous n’êtes pas prêt, les gens se demanderont si vous êtes fait pour cela ou non.

Les Lions ont eu raison des Rams dimanche. L’attaque au sol tant vantée de Detroit a été tenue en échec dès le début. Une ligne offensive considérée comme l’une des meilleures du football a été parfois chancelante. Les deux receveurs vedettes de Detroit, Amon-Ra St. Brown et Sam LaPorta, ont été limités à sept réceptions combinées pour 58 yards. Jared Goff a lancé une interception et en a fait échapper une autre.

En défense, les plaquages ​​ratés, les angles de balle bâclés, les interceptions ratées, les pénalités coûteuses et l’incapacité à perturber son vieil ami Matthew Stafford ont presque ruiné la fête qu’était Ford Field. Ajoutez à cela le fait que les Rams ont joué sans cornerback titulaire, leurs trois meilleurs tackles offensifs, un arrière titulaire et le receveur vedette Puka Nacua pendant une grande partie du match, et il est juste d’avoir des critiques sur la façon dont ce match a évolué pour les Lions.

« Très bien, commençons par là », a déclaré Campbell après le match. « Je donne beaucoup de crédit à cette équipe, à ce que Sean (McVay) a fait avec cette équipe, en les amenant ici. Je pense qu’ils avaient un sacré plan, ils se sont bien adaptés à certaines choses que nous leur avons lancées, et ils ont continué à venir, ils se sont battus et se sont battus. Je respecte ça, vraiment. Ce quart-arrière, Stafford, je pense qu’il a joué comme un fou et a joué dur et qu’il a continué à se relever et à faire des lancers incroyables. Je leur donne beaucoup de crédit. »

« … Mais nous sommes difficiles à briser. Nous avons fait ce que nous devions faire. »

En effet, les Lions de Campbell le sont. Et ce qui rend cette rencontre encore plus fascinante, c’est que les stars de Détroit ne sont pas celles qui ont mené la charge pendant une grande partie de cette rencontre. Cette équipe a bénéficié de contributions majeures de nouveaux visages et de nouveaux contributeurs.

Marcus Davenport, un homme oublié dans cette ligue en raison des blessures qui ont eu des répercussions sur son corps, a signé ici pour relancer sa carrière et être la pièce manquante. Le DC des Lions Aaron Glenn a entraîné Davenport à la Nouvelle-Orléans et sait quel type de joueur il peut être lorsqu’il est en bonne santé. À bien des égards, il est le modèle de ce que les Lions veulent à l’opposé d’Aidan Hutchinson – un joueur fort et puissant avec une charge de taureau qui ferait trembler un matador de peur. Ses empreintes digitales étaient partout sur ce match, terminant avec un demi-sack, quatre coups sur QB et une pression tout au long de la soirée.

Jameson Williams, 12e choix de 2022, s’efforce toujours d’être à la hauteur de son pedigree après trois ans, et a certainement fait bonne figure ce soir. L’attaque étant stagnante pendant une grande partie de la soirée, c’est Williams qui les a maintenues à flot. Combien de fois pourriez-vous dire cela au cours de sa jeune carrière ? Son touchdown de 52 yards a montré tous les outils dont les Lions sont tombés amoureux il y a deux ans : la vitesse, la séparation, l’assurance. Il a terminé la soirée avec un sommet en carrière de 121 yards sur cinq réceptions, totalisant 134 yards d’attaque. Il a reçu son tout premier ballon de match après la soirée. Et il n’a pas l’intention de le laisser tomber de sitôt.

« Cela signifie beaucoup, vous savez ? », a déclaré Williams. « J’ai beaucoup travaillé, pas seulement cette année. C’est un travail continu depuis que je suis arrivé dans la ligue, et il est temps de le montrer. C’est le premier match, mais ce n’est que le début. Nous en avons 16 de plus en saison régulière, en séries éliminatoires, nous avons beaucoup plus de ballons à jouer. Ce n’est qu’un début. »

Nouveau bien précieux pic.twitter.com/XRL4TPUTjB — Lions de Détroit (@Lions) 9 septembre 2024

Jake Bates, le botteur de l’UFL devenu NFL, a fait ses débuts en saison régulière. Un camp d’entraînement mouvementé a conduit certains à se demander quelle serait l’efficacité de Bates sur la plus grande scène du sport, jouant à un poste qui est aussi mental que physique. Mais Bates n’est pas un inconnu dans ce domaine. Il s’est fait un nom en réussissant des coups de pied décisifs pour les Panthers du Michigan. Il a fait la même chose pour sa nouvelle franchise, réussissant 2 points sur 2 en extra points et 2 paniers sur 2 – y compris un tir de 32 verges qui a égalisé le score à 17 secondes de la fin du temps réglementaire.

Lorsque les lumières se sont allumées et que cela comptait le plus, on a vu la véritable identité de cette équipe de football. Une attaque de Detroit glaciale qui n’a marqué que sept points en deuxième mi-temps jusqu’à ce que les dernières minutes mettent en place la poussée dont elle avait besoin, permettant à Bates d’égaliser à 20 partout. Lors de la possession suivante des Rams, avec 17 secondes à jouer et les trois temps morts dans leur arsenal, c’était au tour de Hutchinson de faire une action. Il a terminé le temps réglementaire avec un sack, empêchant un Stafford en feu de percer le cœur des fans des Lions partout dans le monde et de jouer les trouble-fête dans un bâtiment qu’il ne connaît que trop bien.

Aidan Hutchinson envoie le ballon en prolongation avec le sack#LARvsDET | 📺 NBC pic.twitter.com/ZLEj4lO4jr — Lions de Détroit (@Lions) 9 septembre 2024

Cela a donné lieu à une fin de match palpitante. Lorsque les Lions ont remporté le tirage au sort en prolongation et ont choisi de recevoir le ballon, ils sont revenus à leurs racines et ont couru avec le ballon.

Un gain de 12. Une ruée vers 21. Une reprise de neuf. Les Rams ne pouvaient que regarder les Lions jouer au bully ball, se rapprochant de plus en plus de la fin du match.

Avant le dernier jeu de la soirée, avec le ballon sur la ligne de 1 yard de LA, Goff s’est tourné vers le porteur de ballon David Montgomery avec un message.

«C’est un score« , a déclaré Goff à Montgomery.

Vérifions la bande.

Que du courage, que du jeu. Marche, @montgomerdavid 🙌 pic.twitter.com/kyOHTX0TtV — Lions de Détroit (@Lions) 9 septembre 2024

La course d’un yard de Montgomery a permis aux Lions de l’emporter 26-20 et de démarrer la saison 1-0. Cette fois, c’était bâclé, sans aucun doute. Campbell a mis cela sur le compte de la rouille. Le film ne sera pas tendre avec beaucoup de monde après un examen plus approfondi, et il y a beaucoup à nettoyer avant la rencontre de dimanche prochain entre une autre équipe que les Lions ont affrontée lors des séries éliminatoires de l’année dernière – les Buccaneers de Tampa Bay (1-0).

Si cette victoire ne vous a pas fait plaisir, en tant que supporter des Lions, vos attentes envers cette équipe ont changé. À bien des égards, cela signifie que les Lions sont exactement là où ils sont censés être. Le fait que nous puissions nous asseoir ici et discuter d’une victoire qui ressemblait à une défaite, et qui aurait probablement été une défaite pour tant d’équipes Lions par le passé, met en évidence le résultat final.

Cette équipe reste difficile à battre. Il ne faut pas sous-estimer son pouvoir à long terme.

(Photo de David Montgomery célébrant après avoir marqué le touchdown gagnant : Nic Antaya/Getty Images)