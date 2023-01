Les Lions montrent aux ours où ils pourraient être l’année prochaine – Shaw Local

Nous avons vu une équipe potentielle en séries éliminatoires au Ford Field dimanche.

Les défenseurs ont frappé fort, ont forcé les revirements et ont volé vers le ballon avec un abandon téméraire.

Les porteurs de ballon ont produit des verges difficiles et ont également ouvert des sentiers profondément dans le secondaire.

Les sorties étaient ouvertes toute la journée. Et le quart-arrière vétéran s’est assis et a choisi l’une des pires défenses de la NFL.

Incroyablement – ​​presque miraculeusement – ​​nous parlons des Lions de Detroit.

Après avoir pris du retard 7-0 et 10-7, l’équipe de l’entraîneur Dan Campbell a fait presque tout ce qu’elle voulait contre les Bears et a remporté une impressionnante victoire 41-10.

Detroit, qui n’a pas remporté de match éliminatoire depuis plus de trois décennies, a maintenant une fiche de 8-8 après un départ de 1-6.

C’est un endroit où les Bears (3-13) pourraient être dans un an, mais seulement s’ils s’améliorent suffisamment pour rivaliser avec des équipes comme (halètement !) les Lions.

“Après le premier entraînement, ça s’est un peu calmé mais ça bougeait”, a déclaré le joueur de ligne offensive Sam Mustipher. « Les fans des Lions se sont présentés pour leur équipe et, à juste titre, ils sont bons. Ils peuvent faire une course en séries éliminatoires.

Les Bears ont parcouru 173 verges en première mi-temps (91 sur deux scampers de Justin Fields) mais n’en ont réussi que 27 de plus en seconde mi-temps.

Ce fut une journée moche et puante pour l’équipe de Matt Eberflus, qui a perdu pour la neuvième fois consécutive, un record de franchise.

“Nous savions que cela allait être un environnement éliminatoire”, a déclaré Fields. «Les fans étaient bruyants là-bas. Ils sont venus avec du jus aujourd’hui, donc vous devez donner du crédit à ces gars parce qu’ils savent qu’ils ont une chance de se qualifier pour les séries éliminatoires. Je ne pense pas que nous devions nécessairement jouer parfaitement, je dois juste jouer mieux qu’aujourd’hui.

En ce qui concerne les Lions, il est important de reconnaître qu’ils ne sont pas exactement des batteurs du monde. Leur défense – bien que solide contre les Bears – est suspecte dans certains domaines et nécessite encore de sérieuses améliorations.

Cela dit, les recrues James Houston (3 sacs dimanche) et Aidan Hutchinson (demi-sac) apportent le genre de pression dont les Bears ne peuvent que rêver à ce stade. Houston, un choix de sixième ronde, compte huit sacs en seulement six matchs.

Hutchinson a 7½ sacs et n’a que 22 ans. Safety Kerby Joseph n’a également que 22 ans.

Le plus grand moment de Houston est survenu lorsqu’il a poursuivi Fields et forcé un échappé qui a été récupéré par Hutchinson à la fin du deuxième quart. Le chiffre d’affaires a permis à Detroit de lancer un placement et de prendre une avance de 24-10 à la mi-temps.

Ce jeune groupe sur ‘D’ est loin d’être un produit fini, mais pourrait faire terriblement peur dans un an ou deux.

Ensuite, il y a l’offense.

Une fois que vous avez tenté de ralentir un tailback de bélier à Jamaal Williams (22 courses, 144 verges), vous êtes touché par un brûleur absolu chez D’Andre Swift, 23 ans (78 verges au sol, 39 réceptions, 2 touchés) .

Ensuite, il y a Amon-Ra St. Brown, qui est devenu le premier receveur des Lions à dépasser les 100 attrapés depuis Calvin Johnson en 2012. Le joueur de 23 ans a 190 réceptions pour 2 024 verges et 11 touchés en deux saisons.

QB Jared Goff a eu du mal en 2021, mais a trouvé son rythme cette année en lançant 29 passes de TD. Il n’a pas lancé d’interception en huit matchs consécutifs.

C’est une excellente nouvelle pour les Lions.

Mais pas tant pour Bears GM Ryan Poles, qui s’est engagé dans un projet de reconstruction. Pour que les Bears fassent des progrès significatifs dans le NFC, ils devront gérer non seulement les Vikings et peut-être les Packers, mais aussi ces Lions prometteurs.

La performance putride des Bears dimanche ne devrait pas être si surprenante. Manquant d’effectifs pendant une grande partie de la saison, ils ont quand même réussi à rivaliser avec les Eagles, les Bills (pour une demie), les Packers et les Dolphins ces dernières semaines.

À un moment donné, tout devait s’effondrer. Et ce point est venu contre Detroit.

La défaite de 31 points devrait ouvrir les yeux des Polonais sur la quantité de travail qu’il doit faire. Il ne peut pas perdre un seul choix ou signer un agent libre au cours des deux prochaines années. Trouvez des gars avec une motricité élevée, une intelligence et un désir insatiable de gagner.

Ne pas atteindre ou deviner. Ne déjouez pas vos assistants.

Faites tout cela et les Bears peuvent être une équipe en plein essor.

Tout comme (halètement !) les Lions.

https://www.dailyherald.com/sports/20230101/lions-show-bears-where-they-could-be-next-year