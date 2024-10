Les Lions font preuve de puissance de feu offensive lors de la victoire de la MNF contre les Seahawks

DETROIT — Dan Campbell regardait timidement le pupitre devant lui, ressemblant à un enfant en bas âge qui sait qu’il est coupable.

Il a nerveusement empilé quelques feuilles de papier dans ses mains, alors qu’on lui posait des questions sur la performance de son quart-arrière. Il a ensuite pris une profonde inspiration, se préparant à reconnaître son erreur, comme le fait si souvent Campbell. Au lendemain de la victoire 42-29 de Détroit sur les Seahawks de Seattle lundi soir, il était temps d’affronter la musique.

Jared Goff a réalisé un parfait 18 sur 18 dans la victoire. Campbell l’a laissé suspendu dans le vestiaire.

« Je viens de donner le ballon à quelqu’un d’autre », a déclaré Campbell en souriant, tandis que la salle des médias locale riait collectivement. « Alors, je me sens très mal en ce moment. Je savais qu’il avait joué un sacré match. Je n’avais pas réalisé qu’il était parfait.

Contre les Seahawks dans « Monday Night Football », Goff a établi un record de la NFL pour le plus grand nombre de réussites dans un match sans inachèvement. Cependant, le simple fait qu’il y ait eu plusieurs receveurs viables du ballon après la victoire vous indique quel genre de performance il s’agissait des Lions – en particulier l’offensive des Lions de Détroit.

C’était indispensable.

Au début de la semaine 4, Goff et cette attaque de Détroit n’avaient pas été à la hauteur de leurs normes élevées. Cette attaque a pris place dans le top 5 des infractions marquantes au cours des deux dernières saisons. Ils ont été dans la moyenne de la ligue pendant trois semaines dans ce département, se classant 16e avec seulement 20,7 points par match, marquant des touchés dans la zone rouge seulement 38,7 % du temps (26e dans la NFL). Leur sommet de la saison était de 26 avant ce soir, ayant besoin de prolongations au cours de la semaine 1 pour y arriver. L’offensive n’avait pas encore marqué plus de 20 en temps réglementaire en trois semaines.

Les chantiers sont là. La cohérence n’a pas été la même. Cette unité n’avait pas encore monté une performance complète. Ils en voulaient tous plus.

« Notre défensive joue très bien », a déclaré Amon-Ra St. Brown après la victoire de Détroit contre les Cardinals la semaine dernière. « J’ai l’impression que nous devons, en tant qu’offensive, inscrire plus de points au tableau. … C’est bien de remporter une victoire, mais nous pensons qu’en attaque, nous pourrions encore nous améliorer beaucoup.

Certaines de ces luttes concernaient Goff. Il a réalisé plus d’interceptions (4) que de touchés (3) au cours des trois premiers matchs de Detroit. Sa note de passeur de 79,2 au cours de cette période se classait au 23e rang parmi les quarts. Son EPA par recul en début de saison était 18e de la ligue, après avoir terminé septième l’année dernière et quatrième il y a deux ans. Lorsque Goff est dans le rythme, voit bien le terrain et n’essaye pas de surcompenser une attaque globalement stagnante, il joue certains de ses meilleurs football. Mais parfois, il regarde simplement ailleurs lorsque les choses autour de lui sont synchronisées.

Lundi soir, c’était un retour en forme pour un quart-arrière et une attaque qui sait qu’il est possible d’atteindre un niveau de jeu élevé, semaine après semaine.

Cela a commencé tôt. Après un début de match difficile à trois et hors, vous vous demandiez quel genre de soirée ce serait, contre une défense des Seahawks qui s’était occupée des affaires en route vers un départ 3-0. Mais lors de la deuxième possession des Lions, l’offensive dissiperait tout doute – parcourant 93 verges en 12 jeux pour une avance de 7-0. Ce fut un entraînement impressionnant couronné par trois courses consécutives sur la ligne de but de David Montgomery, le dernier étant frappé à 1 mètre – des trucs vintage.

Les Lions ont marqué sur trois de leurs cinq possessions en première mi-temps, prenant une avance de 21-7 à la mi-temps. Mais c’étaient les Seahawks de Seattle sur la touche adverse. Ils ont récolté 51, 48 et 37 points lors de leurs trois derniers matchs contre les Lions – toutes des victoires de Seattle. Vous saviez qu’ils ne descendraient pas tranquillement. Et ils ne l’ont pas fait.

Geno Smith a joué à un niveau herculéen, complétant passe après passe, échappant aux sacs, naviguant dans des poches serrées et intensifiant ses efforts pour prolonger les jeux si nécessaire. Pour une défense des Lions qui avait maintenu l’équipe à flot lorsque l’offensive était en difficulté, ce fut une nuit où elle n’a pas réussi. Les pénalités se sont accumulées. Il y a eu du mal à finir, du mal à aborder. Ce fut un effort bâclé de la part de la défense, qui a accordé 516 verges et 38 premiers essais, soit deux de moins que d’égaler le record de la NFL.

L’offensive allait devoir continuer à marquer dans une soirée comme celle-ci. Ce n’est pas acquis, compte tenu de leurs difficultés en seconde période.

Mais ils ont fait de leur mieux quand cela comptait le plus.

« Nous avions vraiment besoin de faire preuve de croissance, surtout en seconde période », a déclaré le plaqueur gauche Taylor Decker à propos de l’offensive. « Parce que nous avons eu des poussées ici et là où nous avons très bien joué, mais nous savons que nous devons être capables de jouer quatre quarts-temps complets pour arriver là où nous voulons aller. Et puis la défense a été vraiment très solide pour nous les deux premières semaines de la saison, et nous avons pu grandir et peser un peu plus aujourd’hui, donc ça fait du bien.

Les Lions ont continué à marquer. Et marquer. Et marquer encore plus. Chaque fois que Seattle se rapprochait, Détroit s’éloignait, augmentant ainsi sa puissance de feu offensive.

Menés 28-21 après un score de Seattle pour commencer le troisième quart-temps, les Lions ont répondu avec un entraînement de 70 verges, souligné par une passe du receveur large St. Brown à Goff, sur un jeu que Ben Johnson appelle « Alcatraz ». Les Lions attendaient de le diriger mais avaient besoin du bon look.

Ils l’ont eu.

« Ce jeu dure depuis longtemps et nous n’avons jamais trouvé la bonne situation pour qu’il soit annulé », a expliqué Goff. « Je pense que nous l’avons déjà annoncé lors d’un match auparavant, et si ce n’est pas le bon look, je m’en retire. Mais c’était le bon look.

Seattle a rapidement répondu avec son propre score, ce qui en fait une fois de plus un match à 7 points. C’est à ce moment-là que vous avez compris que la défense n’en avait pas et que les points étaient une condition préalable à une victoire. Il n’a pas fallu longtemps pour apaiser les inquiétudes concernant un retour. Une seule pièce.

Goff a frappé Jameson Williams sur une passe au milieu. Williams a montré sa vitesse caractéristique, a commencé à faire un pas en avant sur la ligne des 30 mètres, puis a plongé le ballon à travers les poteaux de but – un hommage au grand Calvin Johnson des Lions, qui a célébré son 39e anniversaire dimanche et a été intronisé dans le ring d’honneur de la franchise. Lundi soir.

Vous saviez que l’offensive était de retour après celle-là. Au contraire, c’était un aperçu de la façon dont ce groupe peut être explosif quand ils tirent à plein régime avec une Williams pleinement réalisée dans le mix. Ce jeu et son blocage tout au long de la soirée sont la raison pour laquelle Williams a reçu l’un des ballons de match de Campbell dans les vestiaires.

Et enfin, cela vaut la peine d’analyser plus en détail la qualité de Goff aux heures de grande écoute. Il a réussi 18 passes pour 292 verges, deux touchés et aucune interception. Il a inscrit sa seule cible – probablement pour la saison, même si vous ne pouvez rien exclure avec Johnson appelant des jeux – pour un touché de 7 verges. Il s’est accroché dans la poche et a livré sa prestation, faisant les bonnes lectures, jouant dans la structure de l’offensive et laissant ses meneurs de jeu faire leur travail. Une ligne de statistiques de 18 sur 18 n’est pas durable, mais ce style de jeu l’est. C’est exactement ce dont l’offensive a besoin de la part de Goff.

« Je ne veux pas parler au nom de Jared, mais je serais prêt à parier quelque part là-dedans, il savait qu’il allait faire un bon match », a déclaré Campbell. «J’avais l’impression que la semaine dernière, c’était son retour à l’équilibre, son retour au centre. Prenez ce qui est là, soyez intelligent avec le football, jouez vite, jouez efficacement, et avant (c’était le cas), «Peut-être que j’essaie de faire plus que ce que je dois faire.» … Et donc j’avais l’impression qu’après la semaine dernière, ça allait être la semaine, comme d’accord, maintenant il a trouvé cet équilibre heureux et mec, il l’a vraiment fait. Il est revenu à la vie. »

Au total, les Lions ont enregistré 389 verges, une moyenne de 7,8 verges par match et un sommet de la saison de 42 points. Les porteurs de ballon de Détroit, Montgomery et Jahmyr Gibbs, ont totalisé 118 verges au sol et trois touchés. Ils se sont occupés des affaires contre une défense de Seattle qui manquait de plusieurs éléments clés. Et lorsque la défense de Detroit a eu besoin d’un arrêt à la fin du match, elle en a obtenu un de Kerby Joseph – l’autre receveur du ballon de Campbell. C’est la troisième interception de Joseph en quatre matchs, alors que les Seahawks se battent toujours par 15, qui a scellé la victoire.

Les Lions de Détroit ont une fiche de 3-1 au début de leur semaine de congé. La plupart des joueurs et des entraîneurs vous diront qu’ils préfèrent un congé prévu plus tard dans la saison, mais le premier laissera à une équipe en difficulté un peu de temps pour se reposer, se repérer et se préparer pour un voyage à Dallas contre les Cowboys au cours de la semaine 6.

Tout bien considéré, les Lions sont exactement là où ils doivent être, au milieu d’une saison aux attentes exorbitantes.

« Nous jouons un football assez physique », a déclaré Campbell. « Nous avons affronté des adversaires physiques ces quatre premières semaines et donc, je pense que cela arrive au bon moment. Et c’est bien d’avoir les trois. C’est bien d’arriver à 3-1 avec ce bye. Nous nous reposons, nous guérissons, nous nous rafraîchissons à nouveau, puis nous faisons un grand effort.

(Photo de Jared Goff après avoir capté une passe pour un touché : Junfu Han / USA Today via Imagn Images)