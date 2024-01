Les Lions et les Chiefs sont les vainqueurs des séries éliminatoires de la division NFL ; Bills, Bucs ont rebondi

Les confrontations pour déterminer les participants au Super Bowl 58 sont définies.

Lors de la première étape des matchs éliminatoires de la ronde de division dimanche, les Lions de Détroit ont survécu aux Buccaneers de Tampa Bay, offrant à la franchise sa première participation au championnat de conférence en 32 saisons. Détroit l’a fait en attaque, dirigé par le quart-arrière Jared Goff et un trio de jeunes stars aux postes de compétence : Jahmyr Gibbs, Amon-Ra St. Brown et Sam LaPorta.

En fin de match, deux ennemis familiers, les Chiefs de Kansas City et les Buffalo Bills, ont renouvelé leur rivalité. Et pour l’hôte Bills, ce fut un renouveau différent, plus douloureux : un panier crucial en moins de deux minutes a été large à droite.

Cela signifie que les Lions se rendront à Santa Clara pour affronter les 49ers de San Francisco et que les Chiefs se rendront à Baltimore pour un rendez-vous avec les Ravens.

GAGNANTS

La résilience des Chiefs de Kansas City

Radiés à la fin de la saison régulière, juste après une séquence au cours de laquelle Kansas City a perdu cinq des huit matchs des semaines 8 à 16, les Chiefs ont montré, une fois de plus, à quel point ils sont courageux et à quel point leur expérience de championnat peut être dangereuse.

CENTRE DES STATISTIQUES DE LA NFL : Les derniers scores, calendriers, cotes, statistiques et plus encore de la NFL.

Kansas City est entré dans un environnement hostile et a joué un football presque parfait. Les Chiefs n’ont eu que deux pénalités appliquées sur seulement 15 verges et leur seul turnover, un échappé de Mecole Hardman dans la zone des buts, a été presque dévastateur. Mais la défense des Chiefs a tenu bon et l’a rendu hors de propos. Les stars de Kansas City se sont présentées, ce que font les équipes de championnat. Patrick Mahomes n’a eu que six échecs et a lancé pour 215 verges et deux scores. Ces deux touchés ont été attribués à l’ailier rapproché Travis Kelce, qui a également inscrit 75 verges, un sommet pour l’équipe. La défense a complètement réprimé les receveurs de Buffalo et a fait de Stefon Diggs un non-facteur. Il s’avère que les Chiefs peuvent également gagner en séries éliminatoires loin d’Arrowhead.

Ben Johnson et l’offensive de Détroit n’ont pas paniqué

Remerciez l’offensive des Lions et le coordinateur Ben Johnson – qui semble très susceptible de se retrouver avec un poste d’entraîneur-chef chaque fois que l’intersaison de Détroit arrive – pour avoir travaillé sur l’adversité en début de match. Au cours de leurs six premières possessions offensives (sans compter un genou en fin de première mi-temps), les Lions avaient enregistré trois trois-et-outs et n’avaient traversé le milieu de terrain que deux fois.

Ensuite, le quart-arrière Jared Goff a commencé à faire circuler le ballon sur le terrain. Les Lions ont marqué des touchés sur leurs septième, huitième et neuvième possessions, et ont réalisé en moyenne 8,3 jeux et 76 verges. Tampa Bay et l’entraîneur Todd Bowles ont fait un travail formidable dès le début pour mettre fin à la course, et l’offensive de Detroit s’est arrêtée. Johnson n’a pas paniqué et a permis à la passe d’ouvrir la course – notamment dans un contre magnifiquement chronométré qui a parcouru 31 verges et a été un touché de Jahmyr Gibbs au début du quatrième quart qui a aidé Detroit à s’enfuir avec.

Les armes des jeunes Lions

Ce n’est pas seulement que Detroit a atteint son premier match pour le titre NFC en 32 saisons, c’est aussi qu’ils se sont préparés pour l’avenir, notamment en attaque. Les Lions ont un joli trio de stars émergentes comme porteur de ballon, receveur et ailier rapproché.

Jahmyr Gibbs, 21 ans, est un porteur de ballon recrue qui a totalisé 114 verges en mêlée et un touché en 13 touches. Amon-Ra St. Brown, 24 ans, est déjà une menace sur le terrain qui a mené les Lions au chapitre des verges sur réception (77) et a marqué le touché qui a scellé le match. Sam LaPorta, 23 ans, est un ailier rapproché recrue qui a dominé Détroit avec neuf attrapés et a constitué une menace constante tout au long de la journée.

Travis Kelce

Connu comme un ailier rapproché des gros matchs, Travis Kelce n’a pas déçu. Les Bills n’ont pas réussi à le couvrir une fois que Kansas City s’est rapproché de la zone des buts. Kelce a terminé avec des sommets d’équipe en termes de attrapés (cinq), de verges sur réception (75) et de touchés sur réception (deux). Contre les Bills, Kelce et le quart-arrière Patrick Mahomes ont établi le record de la NFL pour la plupart des touchés en séries éliminatoires d’un duo quart-arrière-receveur, avec 16, surpassant le légendaire duo des Patriots Tom Brady et Rob Gronkowski.

Baker Mayfield finalise son dossier pour rester

Le quart-arrière des Buccaneers Baker Mayfield a terminé le contrat d’un an qu’il a signé en mars pour remplacer le retraité Tom Brady. Et bien que la saison se soit terminée sur une déception lors de la défaite contre les Lions, Mayfield a complété 26 passes sur 41 pour 349 verges, trois touchés et deux interceptions – et cette saison ne devrait être considérée que comme un succès.

Il a contribué à déclencher l’offensive de Tampa et ses coéquipiers ont adoré sa ténacité. Il a élevé de jeunes joueurs comme l’ailier rapproché Cade Otton et a développé une relation avec la star Mike Evans. Bien qu’une interception au premier quart ne soit pas de sa faute – sa passe bien lancée a échappé aux mains d’Evans – la seconde a été forcée au milieu du terrain dans une situation de désespoir en fin de match. Le problème avec Mayfield, comme cela a été le cas tout au long de sa carrière, est qu’il limite les erreurs et les lancers dignes d’interception. Il l’a fait la majeure partie de l’année et il mérite de revenir.

PERDANTS

Large droite Pt. II (Tyler basse)

S’il y avait une chose que les fans de Buffalo ne voulaient en aucun cas entendre, c’était « tout à fait vrai ». Nous faisons bien sûr référence au 47 verges raté de l’ancien botteur des Bills Scott Norwood lors du Super Bowl 25 qui aurait donné aux Bills leur tout premier titre au Super Bowl. Le coup de pied a été tristement célèbre à droite.

Dimanche contre les Chiefs, les fans des Bills ont eu droit à une autre version, même si celle-ci s’est déroulée dans une situation moins sous pression. Pourtant, le botteur Tyler Bass, qui a connu une saison assez solide, portera presque certainement son essai manqué de 44 verges avec 1:47 à jouer pour toute l’intersaison – et probablement même plus longtemps. Le panier aurait égalisé le match, et même si Bass n’est pas la seule raison pour laquelle les Bills ont perdu, cela n’atténuera pas la douleur de l’échec.

Les Bucs n’ont rien pu arrêter au milieu

S’il y avait un point faible dans la défense de Tampa Bay, c’était au milieu. Jared Goff a totalisé 287 verges par la passe, dont 150 au milieu du terrain.

En fait, si vous prenez le milieu du terrain, de la ligne de mêlée jusqu’à 20 mètres sur le terrain, Goff a complété 12 passes sur 17 pour 145 mètres et un touché.

Chaos au quatrième quart-temps

Les Buffalo Bills possèdent sans doute la meilleure arme de courte distance de la NFL, le quart-arrière Josh Allen. Le projet de loi, face à un 4ème-et cinq de leur propre ligne de 30 mètres, ont décidé de vérifier un faux botté de dégagement dans lequel la sécurité Damar Hamlin a aligné un snap direct. Il a été arrêté net, donnant aux Chiefs un terrain court.

C’était sur le point de devenir une erreur coûteuse – une erreur qui allait apparemment faire perdre deux scores à Buffalo – jusqu’à ce que la sécurité des Bills, Jordan Poyer, détache le ballon des mains du receveur Mecole Hardman, conduisant à un échappé vers l’avant hors de la zone des buts, donnant aux Bills le ballon revient. Buffalo finirait par lancer le ballon une fois de plus, mais ces manquements de concentration sont ceux que les équipes ne peuvent généralement pas se permettre en fin de match. Les deux équipes ont eu un peu de chance.

Le match au sol de Tampa Bay est encore une fois décevant

Les Buccaneers et le coordinateur offensif Dave Canales ont très clairement tenté de créer un certain équilibre dimanche. L’incapacité de l’équipe à faire quoi que ce soit dans le match précipité a mis beaucoup trop de pression sur le quart-arrière Baker Mayfield, ce qui a mis à son tour l’offensive de Tampa Bay de manière irréparable.

Les Buccaneers se sont classés derniers de la NFL en saison régulière en verges au sol par match (88,8) et en verges au sol par jeu (3,44). Contre les Lions, Tampa Bay avait plus ou moins raison sur cette moyenne, enregistrant 89 verges au sol avec un clip de 5,9 verges par course. Le problème n’est pas le talent ; Rachaad White est un arrière très compétent. Le problème est que l’équipe abandonne souvent le jeu de course et ne l’exécute pas avec suffisamment de cohérence. Contre Detroit, les Bucs n’ont réalisé que 15 courses au total – même après que White ait connu un premier quart productif.