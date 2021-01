Le nouvel entraîneur des Lions de Detroit, Dan Campbell, a déclaré samedi au Detroit Free Press que les négociations commerciales impliquant le quart-arrière de longue date Matthew Stafford étaient « chaudes et intenses ».

Il ne mentait pas, apparemment.

Stafford sera échangé aux Rams de Los Angeles pour un retour massif qui comprend l’ancien choix n ° 1 du classement général Jared Goff, deux personnes connaissant la situation confirmées à USA TODAY Sports samedi soir. Ils ont demandé l’anonymat parce que l’accord n’avait pas été annoncé publiquement.

En plus de Goff, le premier choix du repêchage de la NFL 2016, les Rams devraient envoyer aux Lions leurs choix de premier tour en 2022 et 2023 ainsi que leur choix de troisième ronde lors du prochain repêchage, selon NFL Network.

Le commerce met fin au mandat de 12 saisons de Stafford à Detroit, ce qui lui a permis d’établir une litanie de records des Lions. Stafford, le premier choix général du repêchage de la NFL en 2009, avait approché les Lions après la saison, suggérant qu’un échange pourrait être dans le meilleur intérêt des deux parties.

Goff, 26 ans, se rend à Detroit après un mandat de haut en bas à Los Angeles. Il a affiché un record de carrière de 42-27 et a aidé à guider les Rams à trois apparitions en séries éliminatoires après avoir été pris avec le premier choix en 2016. Le point culminant de son temps à Los Angeles était la saison 2018, quand il a affiché un sommet en carrière 4688 verges et 32 ​​touchés alors que les Rams sont allés 13-3 et ont atteint le Super Bowl 53.

Il a signé une prolongation de quatre ans en septembre 2019, mais les deux dernières saisons, Goff se sont avérées incohérentes et parfois sujettes aux erreurs, lançant 42 touchés pour 29 interceptions. Les Rams ont chuté lors de la ronde de division face aux Packers de Green Bay la saison dernière alors que Goff se battait à cause d’une blessure au pouce.

La décision de faire venir Stafford, 32 ans, à un prix élevé est un autre signe du désir des Rams de gagner maintenant. Incroyablement, les Rams n’ont pas fait de choix de première ronde depuis qu’ils ont sélectionné Goff au sommet du repêchage de 2016 et ne sont plus prêts à être au compteur le jour 1 avant 2024 (leur premier 2021 est entre les mains des Jaguars de Jacksonville en tant que une partie du commerce Jalen Ramsey.)

Alors que les Rams espèrent que Stafford fera passer l’équipe au-dessus de la bosse, il convient au moins de noter que Stafford lui-même n’a jamais remporté de match éliminatoire. Il est allé 0-3, toutes les défaites sur la route, en séries éliminatoires avec Detroit.

Cependant, les lacunes des Lions ne relèvent pas entièrement de Stafford. Il est devenu le joueur le plus rapide à amasser 40000 verges par la passe dans l’histoire de la ligue en 2019 et quitte Detroit en tant que leader de tous les temps des Lions en tentatives (6224), en complétions (3898), en verges (45109) et en touchés (282).

Avec un nouvel entraîneur à Campbell, un nouveau directeur général à Brad Holmes – qui est venu à Detroit des Rams, où il a passé huit saisons en tant que directeur du dépistage universitaire de l’équipe – et maintenant sans la star de longue date QB, les Lions semblent prêts pour une reconstruction. .

Contribuant: Detroit Free Press