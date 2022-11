Les lions du zoo de Taronga à Sydney s’échappent de leur enclos, alarmant les invités

Commentez cette histoire Commentaire

Les amoureux des animaux qui se sont inscrits pour une nuit spéciale au zoo de Taronga à Sydney se sont retrouvés avec une rencontre plus proche que prévu après la fuite de cinq lions d’Afrique. Après avoir regardé le soleil se coucher sur le port historique de Sydney, les invités participant à l’expérience “Roar and Snore” au zoo de Taronga se sont allongés dans leurs tentes de style safari, bercés par les sons des animaux à proximité. Peu après l’aube mercredi, cependant, ils ont été réveillés d’urgence par le personnel du zoo, qui les a précipités.

“Ils sont arrivés en courant dans la zone de la tente en disant:” C’est un Code One, sortez de votre tente et courez, venez maintenant et laissez vos affaires derrière “”, a déclaré un invité, Magnus Perri, aux médias locaux alors que lui et sa famille partaient. le zoo. “Ils ont ouvert la porte, tout le monde est entré, ils nous ont comptés et ils ont verrouillé la porte.”

Au début, les invités pensaient que c’était peut-être un exercice, mais ils ont vite compris que quelque chose de plus grave n’allait pas, a expliqué Perri. “Nous avons réalisé, ‘OK, il y a quelque chose à l’extérieur – qu’est-ce que c’est?’ Et ils ont dit ‘ah, ce sont les lions’, alors on s’est dit : ‘oh, ça fait peur !’ »

Des séquences vidéo montraient Ato, un mâle adulte, et quatre de ses petits d’un an s’étaient échappés dans une zone à côté de l’exposition principale.

Alors qu’ils avaient franchi une clôture, ils sont restés séparés du reste du zoo par une deuxième clôture que le zoo a décrite comme “une clôture de confinement pour les personnes” et une “barrière de sécurité”. Cette clôture mesure six pieds de haut – bien que certains lions soient connus pour sauter à une hauteur de plus de 11 pieds.

Heureusement pour le personnel et les visiteurs du zoo, quatre des cinq lions sont retournés “calmement” dans leur tanière, tandis que le lionceau restant a été tranquillisé en toute sécurité et est retourné dans la tanière, a déclaré le zoo de Taronga dans un communiqué.

« Depuis, nous avons examiné les séquences vidéo et nous avons confirmé qu’il s’était écoulé moins de 10 minutes entre la sortie des lions de l’exposition principale et l’intervention d’urgence », a déclaré le zoo, ajoutant qu’il organise régulièrement des exercices de sécurité pour se préparer à de tels scénarios. .

Une enquête initiale a révélé qu’un “problème d’intégrité” avec une clôture de confinement était à l’origine de l’incident, et les animaux ont été déplacés vers une zone de détention sécurisée en attendant un examen complet.

La police avait également été appelée au zoo, la commissaire Karen Webb déclarant aux médias locaux : “Ce n’est pas très souvent que nous sommes appelés à des lions en liberté.”

Aucun blessé n’a été signalé et le zoo a pu ouvrir normalement mercredi.